Tous les emballages sont désormais recyclables dans le Grand Avignon

Vous hésitez toujours devant la poubelle jaune ? Dorénavant, plus besoin de réfléchir, si vous vivez dans le Grand Avignon puisque tous les emballages deviennent recyclables. Les sachets de salade, les pots de crème fraîche, les barquettes de plats cuisinés, les tubes de dentifrice ou les flacons de savon, les sacs de produits surgelés, les films plastique qui entourent les packs d'eau : tous ces emballages prennent la direction du bac de tri. À cela, on ajoute les déchets qu'il fallait déjà trier comme le papier, le carton, les conserves, les emballages plastiques comme les bouteilles.

Le poids des emballages recyclés a beaucoup augmenté en dix ans

Le SIDOMRA, syndicat mixte qui gère les déchets précise qu'il ne faut rien laver avant de jeter. Le centre de tri situé à Vedène s'est optimisé et dans le même temps, la filière du recyclage s'est modernisée. Ainsi, en dix ans, la quantité d'emballages triés a augmenté de 26% alors que le poids des ordures ménagère a lui baissé de 9%. 7.000 bacs jaunes supplémentaires seront d'ailleurs distribués dans le Grand Avignon d'ici la fin de l'année.

Sur les réseaux sociaux, les internautes saluent ce changement. Mais une remarque revient souvent. Plus de déchets à trier, cela veut dire des poubelles qui débordent plus vite. Il faut donc des ramassages plus fréquents. Les adeptes du zéro déchet eux rappellent que recycler c'est mieux que jeter et incinérer, mais limiter nos déchets au départ reste la meilleure solution.