"Les Européens doivent savoir que la mer fournit la moitié de l'oxygène qu'ils respirent" Catherine Chabaud

Ce vendredi, c'est la journée mondiale de la mer. L'occasion de parler des grands enjeux maritimes avec Catherine Chabaud, députée européenne, également navigatrice puisqu'elle prendra le départ de la Route du Rhum le 6 novembre prochain de Saint-Malo.

France Bleu Armorique : Vous êtes la première femme à avoir bouclé un tour du monde à la voile sans escale. C'était en 97 sur le Vendée Globe. Et vous prenez donc le départ de cette Route du Rhum 2022 avec votre monocoque? C'est ça?

Catherine Chabaud : C'est ça, c'est le monocoque que j'avais pour ce Vendée Globe 96/97. Un grand bateau de 18 mètres de long avec deux mats tout rouge qu'on a baptisé "Le Cigare Rouge" et qui portera les couleurs de deux écoles qui travaillent en apprentissage et qui sont sur votre région: "Formatives ESI Business School pour Ocean as Common".

Pourquoi avoir envie de repartir, parce que vous avez déjà fait une Route du Rhum en 98?

Oui, et je ne l'ai pas bouclé en course. J'ai bouclé la traversée, mais mon mât de tête avait cassée. Je n'ai pas pu faire le tour de la Guadeloupe et donc il y a un peu de frustration. Mais je ne m'attendais pas du tout à, il y a encore trois ans ou deux ans, à repartir en mer en course, puisque je navigue assez régulièrement en course aussi, mais pas en solitaire. C'est plutôt en famille. Aujourd'hui, je suis très engagée sur la mer et sur le littoral, sur leur préservation, mais aussi sur la mise en lumière de tous les grands enjeux. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai pris ce mandat européen et je trouve qu'il est bien difficile de mettre non seulement l'éclairage sur l'Europe, mais aussi l'éclairage sur sur la mer, sur ces grands enjeux. L'Europe quand on totalise toutes les zones économiques exclusives est le premier espace maritime, mais on ne fait pas grand chose à ce sujet. Je veux aussi porter le sujet du carbone bleu. Vous savez, ces écosystèmes qui sont en capacité de capter du carbone, ces écosystèmes que sont les mangroves ou même les herbiers que vous avez en Bretagne. Je travaille aussi beaucoup sur la décarbonation du transport maritime et c'est pas forcément des enjeux qui sont qui intéressent mes collègues. Donc j'ai invité des collègues du parlement européen au départ et j'ai bien envie d'essayer de faire un électrochoc.

Donc c'est plus facile de médiatiser votre combat pour la mer en prenant le départ de la Route du Rhum qu'au Parlement européen?

C'est exactement ça. Je fais plus de médias depuis deux mois que je n'en ai jamais fait en trois ans et ce n'est pas faute de communiquer. Je pense que les médias nationaux ne s'intéressent pas forcément à l'Europe et quand ils s'intéressent à l'Europe ce n'est pas forcément à cette dimension maritime. Tous les citoyens européens ne sont pas forcément au courant qu'ils ont un lien avec la mer, qu'elle leur fournit la moitié de l'oxygène qu'ils respirent et que si on continue à pousser toutes ces pressions sur l'océan, sur pêcher ou à polluer, et bien on n'aura pas d'avenir avec la mer. Or, les pollutions, elles viennent de la terre. Elles viennent parfois de très loin, des bassins versants. Ça concerne absolument tous les Européens. Et puis il y a des enjeux de développement d'énergies marines.

Vous souhaitez qu'il y ait une meilleure gouvernance, qu'on ne traite pas la mer dans différentes commissions, finalement, mais qu'on on la traite en soi, c'est ça?

C'est exactement ça. C'est à dire que l'Europe, quand on parle de la mer, on parle surtout de la pêche parce que c'est une compétence européenne. Donc il y a une commission pêche où on parle un peu d'autres sujets, mais pas beaucoup. Le transport maritime est ailleurs. Le commissaire qui est en charge de l'océan et de la pêche n'a pas le transport et l'énergie. Il n'y a pas la biodiversité qui sont dans d'autres commissariats. C'est une chose que l'on demande : un poste de vice président au sein de la Commission européenne, qu'il pilote l'ensemble des collèges qui sont liés à la mer pour une politique maritime intégrée.