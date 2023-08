Tous les massifs du Var sont interdits ce dimanche, à cause d'un risque d'incendie particulièrement élevé

C'est une première depuis le début de l'été : tous les massifs du Var sont interdits d'accès à cause d'un risque incendie particulièrement élevé.

Les massifs de la Corniche des Maures, des Maures et de l’Esterel (en rouge avec la lettre "E" sur la carte) sont fermés pour risque extrême d’incendie. L’accès, la présence et les travaux sont interdits. Dans ces conditions, l’accès aux zones d’accueil du public en forêt (ZAPEF) de la Môle et du Musée de la mine de Cap Garonne sur la commune du Pradet sont fermés.

Les six autres massifs des Monts Toulonnais, des Îles d’Hyères, de la Sainte-Baume, du Haut-Var, du Centre-Var et du Plateau de Canjuers sont en risque très sévère d’incendie.

Dans les Bouches-du-Rhône, 18 des 25 massifs sont fermés ce dimanche, comme c'était le cas ce samedi.