"Tous les petits gestes comptent" : une épicerie sans emballage à Mont-de-Marsan

Selon un sondage Odoxa commandé par France Bleu sur les économies d'énergies , 87% des Français seraient prêts à limiter les emballages. De plus en plus d'épiceries proposent de la vente en vrac pour limiter voire bannir l'utilisation de sacs plastiques.

Installée rue du Maréchal Bosquet à Mont-de-Marsan (Landes) depuis fin 2019, l'épicerie La part des colibris a rencontré un franc succès assez vite. Les clients y ont trouvé tout ce qu'ils y cherchaient.

"Je limite le plus possible les sacs plastiques"

Jules, artiste peintre d'une cinquantaine d'années, vient faire ses courses ici chaque semaine. Ce matin, il est venu remplir ses propres bouteilles de lessive liquide. "Ce qui est génial avec le vrac c'est que je prends la quantité que je veux, je ne suis pas obligé d'acheter une bouteille entière de lessive. Ici je peux me servir comme je le souhaite et en réutilisant mes propres bouteilles donc c'est écolo", dit Jules. "Pour sauver notre planète, je limite le plus possible les sacs plastiques*",* reprend-il.

Pierrette est retraitée et elle habite deux étages au-dessus de l'épicerie : "Je viens faire toutes mes courses ici car ce sont des produits locaux. Donc non seulement je ne marche pas loin pour venir faire mes courses mais en plus je sais que ce sont des produits de qualité."

Les légumes vendus dans l'épicerie sont préparés à La Ferme de Burté à Saint-Pierre-du-Mont © Radio France - Max Martin

Des circuits courts privilégiés

Erika Philippon, la gérante de l'épicerie, voulait absolument proposer des produits en circuit court pour limiter les dépenses énergétiques liées aux transports : "Je travaille avec les producteurs locaux donc je sais d'où viennent les produits. Je vais moi-même récupérer mes légumes à la ferme de Burté à Saint-Pierre-du-Mont", explique Erika. "On se creuse la tête pour proposer des produits locaux. Le meilleur exemple c'est le quinoa ! Généralement il vient de Bolivie mais ici il vient des Landes", reprend-elle.

"Tous les petits gestes comptent"

"En créant cette épicerie, je voulais montrer à tout le monde que ce n'était pas si compliqué que cela de réduire sa production de déchets sans se priver. Pour moi, tous les petits gestes comptent", dit Erika. Dans son épicerie, tout est vendu en vrac, c'est-à-dire que vous apportez vos propres contenants et vous vous servez directement. Erika Philippon et son équipe peuvent également vous en prêter si vous n'en n'avez pas.

Fruits, légumes, cosmétiques ou encore objets de décoration pour la maison et jouets pour enfants, vous trouverez tout cela à La part des colibris, au 3 rue du Maréchal Bosquet, à Mont-de-Marsan.