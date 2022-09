Tout ce qu'il faut savoir sur la modernisation des rues piétonnes

C'est devant quelque 150 personnes que les élus de Cherbourg-en-Cotentin ont présenté lundi soir, dans les salons de l'hôtel de ville, le projet de modernisation des rues piétonnes et des places du centre historique de Cherbourg. Un projet qui inquiète de nombreux commerçants présents hier soir et qui s'interrogent sur l'impact économique d'un chantier qui devrait durer environ 2 ans et demi et qui est programmé pour être mené de front avec le chantier du bus nouvelle génération.

150 personnes ont assisté à la présentation du projet de transformation du centre piétonnier. © Radio France - Benoît Martin

7 millions d'euros pour disposer d'un centre piétonnier au goût du jour

Le plateau piétonnier de Cherbourg est aujourd'hui dépassé. Débuté il y a 50 ans et réalisé en phases successives, il ne présente aucune unité et les sols particulièrement abimés ont été "rapiécés" de manière peu esthétique. "L'ambition, c'est de disposer d'un espace piétonnier qui soit attractif et qui dynamise le centre ville et serve le commerce local", souligne le maire délégué de Cherbourg-Octeville, Sébastien Fagnen. La facture est d'autant plus élevée que le chantier consistera non seulement à reprendre les sols, mais aussi à moderniser un certain nombre de canalisations et de réseaux situés en sous-sol.

Végétalisation et référence à l'image portuaire de la ville

Dans le projet conçu par l'agence TN+, au terme d'une longue phase de concertation de la population, le parti pris a été de faire référence à l'histoire industrielle de Cherbourg, en utilisant de l'acier à l'aspect rouillé qui sera présent sur le mobilier urbain mais aussi dans les rues piétonnes en formant une sorte de rigole au centre des rues pour y recueillir les eaux de pluie. L'ambition est aussi de créer l'unité du centre piétonnier grâce aux dalles et pavés de couleur claire, choisis comme nouveau revêtement. Un nouvel éclairage sera également imaginé pour mettre en valeur un certain nombre de bâtiments et d'immeubles remarquables. Enfin, la végétation va faire son grand retour dans l'hypercentre. "97% des personnes interrogées ont manifesté leur souhait de retrouver des arbres sur la place de Gaulle", explique le maire Benoît Arrivé. Le choix a été fait de réimplanter 6 à 8 grands arbres d'essences différentes sans occulter la vision de la façade restaurée du théâtre. Par ailleurs, le choix a été fait de revégétaliser les rues en permettant des plantations en pied d'immeubles avec notamment des plantes grimpantes.

Certains bancs aujourd'hui autour de la fontaine seront déplacés et installés sous les arbres plantés en pleine terre. - TN Plus

Un calendrier qui ne fait pas l'unanimité

La mairie envisage un début du chantier au printemps 2023. Le traitement des différentes rues et places concernées se fera progressivement et les derniers aménagements devraient être finis au terme de l'année 2025 soit après environ 2 ans et demi de travaux. Mais lors de la présentation au public ce lundi, de nombreux commerçants se sont inquiétés de la tenue en parallèle de ce chantier et de celui du Bus nouvelle génération qui perturbe la circulation. "La question du calendrier peut être retravaillée", assure Benoît Arrivé, "mais il faut être clair et transparent : le projet de transformation des rues piétonnes a déjà été ajourné il y a une dizaine d'années et il sera difficile d'attendre encore très longtemps. Par ailleurs, nous avons aujourd'hui les moyens de consacrés les 7 millions d'euros nécessaires mais compte tenu des incertitudes quant à l'avenir, je ne sais pas si nous aurons encore ces capacités à l'avenir, dans 6 ou 7 ans".

Tout faire pour limiter l'impact pour les commerçants

La mairie de Cherbourg-en-Cotentin a bien conscience que ce chantier aura des conséquences sur la fréquentation des commerces et en tire les conséquences en annonçant la mise en place d'une commission d'indemnisation. Celle-ci devrait compenser les pertes enregistrées par les professionnels confrontés à une diminution attendue de leurs boutiques. Par ailleurs, la décision a été prise de stopper le chantier durant 5 semaines à partir de la fin du mois de novembre pour les périodes de fêtes de fin d'année. Enfin, les élus assurent que des efforts seront faits pour mieux communiquer sur les possibilités de circuler en ville et de stationner durant tous les travaux.