Tout laisse à penser qu'un aigle royal est mort percuté par les pales d'éoliennes à Bernagues

Le 16 janvier dernier, la dépouille d'un aigle royal a été retrouvé au pied d'une éolienne à Bernagues sur le Massif de l’Escandorgue, près de Lunas. Repéré par le groupe d'étude des rapaces du sud du Massif central qui le suivait grâce à une balise GPS. Même si l'éolienne était équipée d'un système de détection de mouvement.

Les résultats d'analyses toxicologiques viennent de tomber et ils sont clairs : le rapace n'a pas été empoisonné. Pour les associations opposées aux éoliennes, c'est une preuve de plus pour dire qu'elles sont dangereuses. Mais on ne peut pas encore affirmer avec certitude que le rapace est mort à cause d'elles. Le parquet de Montpellier reste prudent et n'affirme pas cette "conclusion hâtive." Le corps de l'animal ne présentait pas de fracture. L'enquête de l'Office Français de la Biodiversité est toujours en cours.

L'aigle royal retrouvé mort au pied des éoliennes de Bernagues. - DR

Bataille judiciaire

La mort du rapace est un nouvel argument pour les opposants au parc éolien qui se battent depuis 20 ans pour qu'il soit démonté. Un procès en appel aura lieu le 10 octobre prochain à Nîmes à ce propos.

Depuis le mois d'octobre 2022, les éoliennes refonctionnaient de jour. Alors q'elles ne tournaient que de nuit depuis la mort d'un vautour moine en 2020. L'entreprise avait obtenu une autorisation après avoir mis un système qui détecte les oiseaux en approche des éoliennes. Jusqu'à ce nouvel incident.

Un problème pour la biodiversité

Il n'y avait qu'un couple d'aigle royaux dans le secteur, c'est le mâle qui a été tué. Cela va entrainer va entrainer des difficultés pour perpétuer cette espèce protégée. Nicolas Saulnier, Directeur de la délégation Hérault LPO Occitanie : "ça va mettre en péril le processus de nidification, de reproduction et de développement de cette espèce. Pour réussir à stabiliser un nouveau couple, ça peut s'avérer difficile .Il va falloir un nouveau mâle pour remplacer le mâle qui a été tué. Il faut qu'il réapprenne ce territoire, il faut qu'il réapprenne les dangers. Il faut qu'ils réapprenne à vivre avec ce couple. Et ça peut tout à fait déstabiliser la productivité, en tout cas le succès reproducteur du couple."