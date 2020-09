"Tout le monde n'a pas conscience du danger" sur le climat alerte l'ex directeur de Météo France en Limousin

Michel Galliot, vice-président de France Nature Environnement en Nouvelle Aquitaine, et ancien directeur de Météo France en Limousin, n'est pas rassuré par ce qu'il voit alors qu'un épisode de sécheresse et de chaleur sévit de nouveau. Il était l'invité de France Bleu Limousin ce mercredi.

Il suit de très près l'évolution du climat et de la sécheresse. Michel Galliot, vice-président de France Nature Environnement en Nouvelle Aquitaine, et ancien directeur de Météo France en Limousin, dit toute son inquiétude alors que des chaleurs exceptionnelles touchent la France et que la sécheresse sévit toujours en Limousin, notamment. Il était l'invité de France Bleu Limousin ce mercredi matin.

La répétition des ces événements est un signal du dérèglement

Pour lui, la sécheresse actuelle est "exceptionnelle si l’on compare à ce qu’on connaissait au XXe siècle et peut-être au début du XXIe siècle. Mais elle n'est plus exceptionnelle par rapport à ce qu’on connait depuis 10 ans et ce qu’on va connaitre. C’est la _quatrième fois depuis 2010 qu’on a des températures de plus de 30 degrés en septembre_. C’est la répétition de ces événements qui est un signal du dérèglement. Aucun signe ne nous dit que ça va s’arrêter, au contraire. Les émissions de gaz à effet de serre continuent et donc le réchauffement va s’amplifier".

Alors que les conséquences sur la ressource en eau et les effets sur les forêts du Limousin sont très visibles désormais, à quoi faut-il s'attendre rapidement dans notre région ? "Chez nous, où on n’a pas de problème d’élévation du niveau de la mer, il faut s'attendre à des problèmes de sécheresse et de fortes chaleurs, des canicules, ça va nous toucher. Quand l’automne arrive, on oublie vite combien les périodes de fortes chaleurs étaient pénibles. On peut s’attendre à des _températures à plus de 40 degrés en plein été dans les années à venir_. Et puis il y a l’assèchement des sols avec des conséquences sur les réserves en eau et sur l’agriculture".

Chez nous, un candidat aux municipales s'est permis de dire que tout ça était des histoires

Selon lui, les populations ont-elles pris conscience du danger ? "Tout le monde n’a pas pris conscience. Des gens remettent en cause l’origine humaine du changement climatique. Chez nous, au cours des élections municipales, un candidat lors d’une réunion publique s’est permis de dire que tout ça était des histoires, que les gens du GIEC n’y connaissent rien. Et il a été applaudi. Donc on voit, même chez nous, que _la connaissance n’est pas partagée_. Et même ceux qui admettent ne prennent pas la mesure du risque. Ils ne prennent pas les mesures nécessaires, qui doivent être fortes. Là, on a des mesurettes".

Des plans pas à la hauteur des enjeux ?

Vise-t-il le gouvernement ? "Le gouvernement fait effectivement beaucoup d’annonces. Mais dans les faits, _les mesures par rapport à l’environnement ne suivent pas_, elles ne sont pas à la hauteur. Pour le changement climatique, il faudrait renforcer énormément le transport ferroviaire plutôt que les transports routiers. Or, on ne fait rien sur la voiture. La mesure de limitation des vitesses sur autoroute, proposée par la convention citoyenne sur le climat, a été retoquée. C’est le cas aussi au niveau des collectivités locales. On analyse en ce moment le SCOT (schéma de cohérence territorial) qui va être mis en oeuvre bientôt, et le plan Climat Air Énergie Territorial de Limoges Métropole, qui lui a été adopté. Tous ces plans ne sont pas à la hauteur de ce qu’il faudrait. On a l’impression que ce sont des plans écrits en l’an 2000".

Il faut accepter des mesures parfois gênantes

La faute n'incombe-t-elle pas aussi à tout un chacun ? "La responsabilité est partagée : les pouvoirs publics, les entreprises et le monde économique, et les citoyens ont tous une carte à jouer et peuvent tous agir. On peut éviter de prendre la voiture, de raisonner ses déplacements. Tout _un tas de mesures peuvent être faites au niveau du quotidien_. Et puis, il faut aussi qu’on accepte les mesures qui sont parfois gênantes. On l’a vu avec le coronavirus et le confinement qui a été imposé. Il a quand même été accepté. Des mesures fortes devront être prises et il faudra les accepter".