"Tout le monde peut faire un petit geste au quotidien pour la planète" : témoignage d'un Dijonnais engagé

Quand on demande à Thibault Lily, dijonnais âgé d'une trentaine d'années, depuis quand est-il sensible aux questions environnementales, il répond : "depuis toujours. Je me souviens qu'enfant, je pouvais pleurer en voyant un arbre coupé." Il y a un an et demi, il décide alors d'agir en donnant un peu de son temps pour nettoyer son quartier, celui du parc de la combe Saint-Joseph, à Dijon. Équipé de sa paire de gants, sa pince et son sac poubelle, il arpente les rues autour de chez lui une fois par semaine. "Je retrouve de tout. Des enjoliveurs, des bouts de voitures et surtout beaucoup de mégots de cigarette, notamment près des arrêts de bus."

"Chacun peut faire un effort dans son quotidien"

"La démarche, de ramasser les déchets, peut surprendre mais en faisant ça, je me sens utile." Au terme de ses ramassages, Thibault Lily prend systématiquement une photo de ses trouvailles, "pour sensibiliser la population." Pour autant, pas question pour le dijonnais d'être moralisateur. "Je pense que chacun peut agir, par des petits gestes, pour l'environnement. Il faut simplement faire quelque chose qui nous correspond. On peut par exemple aller au supermarché avec ses propres contenants, pour éviter le plastique aux rayons de bouche ou de produits en vrac. On peut aussi réduire sa consommation d'énergie, sans pour autant se sentir mal chez soi. Je pense qu'on peut tous agir à notre échelle, avec chacun nos moyens.

"Je suis assez optimiste quant à l'avenir. On parle de plus en plus d'écologie, notamment dans les médias. Je crois au sursaut collectif et à l'envie de chacun de prendre part à cette lutte pour la protection de l'environnement."