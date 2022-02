"Tout retard signifie la mort" : ce qu'il faut retenir du nouveau rapport du Giec sur le changement climatique

Sécheresses, inondations, canicules, incendies, insécurité alimentaire, pénuries d'eau, maladies, montée des eaux… Près de la moitié des habitants de la planète sont déjà "très vulnérables" face à ces risques. Ainsi commence le deuxième volet du sixième rapport du Giec publié ce lundi et dont la ligne directrice est clairement "l'inaction criminelle" des dirigeants.

"Une mise en accusation accablante d'un leadership défaillant"

"Perdre du temps, c'est périr", estime le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Désormais, les conséquences du réchauffement climatique ne se conjuguent plus au futur. Sécheresse, inondations, incendies, tous ces phénomènes météo extrêmes que l'on connait maintenant en France ne sont qu'un début, d'après le Giec. Si le monde ne se décide pas très vite à réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre, il devra faire face à un déluge d'impacts inévitables et "parfois irréversible" dans les prochaines décennies.

"Si on s'en tient aux engagements actuels, les émissions devraient augmenter de près de 14 % au cours de cette décennie. Ce serait une catastrophe. Toute chance de maintenir l'objectif de 1,5°C en vie serait anéantie." - Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU

La question de l'adaptation est donc désormais centrale. D'après les experts de l'ONU, "au rythme actuel de planification et de mise en place de l'adaptation, l'écart entre les besoins et ce qui est fait va continuer à grandir". En somme, le monde n'est pas prêt et les dirigeants n'agissent pas assez vite.

Des impacts irréversibles à +1,5°C

Depuis l'ère préindustrielle, le climat s'est réchauffé d'environ +1,1°C en moyenne et a déjà contribué a déclin et à la disparition de certaines espèces, mais aussi à l'augmentation des maladies transmises par les moustiques et aux pertes de récoltes agricoles et de pêches. D'après les experts climat de l'ONU, 3,3 à 3,6 milliards de personnes sont déjà "très vulnérables" aux conséquences du changement climatique, soit près de la moitié de la population de la planète et ce n'est que le début. À +1,5°C, l'objectif à ne pas dépasser d'après les accords de Paris, des "milliards" de personnes supplémentaires seront exposées à la dengue, 3 à 14% des espèces terrestres seront amenées à disparaître d'après ce rapport.

Même s'il est possible d'après les experts de dépasser ce seuil de +1,5°C avant de repasser en dessous, certains impacts seront irréversibles sur plusieurs écosystèmes, comme les récifs coralliens, les glaciers de montagne et les calottes glaciaires.

Montée des eaux

La fonte des calottes glaciaires du Groenland et de l'ouest de l'Antarctique contiennent suffisamment d'eau glacée pour faire monter les océans de 13 mètres. Mais 75 centimètres de plus suffisent pour doubler la quantité de population exposée au risque d'inondations marines, un chiffre largement compatible avec les projections pour 2100.

"Environ un milliard de personnes pourraient vivre d'ici 2050 dans des zones côtières menacées par la montée des eaux."

Le niveau de la mer lui renforce l'impact des tempêtes et des submersions. À plus court terme, certaines régions comme la Méditerranée, le nord-est du Brésil, l'Asie du Sud-Est, et les côtes pourraient donc être frappées par plusieurs catastrophes à la fois : sécheresse, canicule, cyclone, incendies, inondations.