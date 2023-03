Réchauffement climatique : "Tout se joue dans les dix ans" selon le Rouennais Benoit Laignel

Le rapport du Giec, le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, a été rendu ce lundi en Suisse, et il est alarmant. Le réchauffement climatique s'accélère. Par rapport à l'ère préindustrielle, avant le 18ème siècle, les températures moyennes sur Terre ont déjà augmenté de 1,1 degrés. Et le thermomètre devrait encore augmenter, +1,5 degré d'ici 2030 par rapport à l'ère préindustrielle. L'accord de Paris prévoyait de limiter cette hausse à 1,5 degrés d'ici la fin du siècle. Mais on devrait atteindre + 3,2 degrés d'ici 2100 selon les experts.

Respecter les accords de Paris semble mission impossible explique Benoit Laignel, professeur à l'université Rouen Normandie, co-président du Giec Normand et délégué Français dans le Giec international.

Il est temps d'agir pour contenir et atténuer les effets du réchauffement climatique.

A quoi ressemble un monde à plus de 3 degrés de réchauffement climatique ?

La prochaine Cop, la conférence mondiale sur le climat sera capitale, elle se tiendra en 2023 au l'automne à Dubaï.