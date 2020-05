Toutes les déchetteries de la région de Beaune reprennent du service à partir du 25 mai

A partir du lundi 25 mai 2020, toutes les déchetteries de la Communauté d'Agglomération de Beaune Côte et Sud seront ouvertes aux horaires habituels. Des mesures sanitaires sont mises en place.

Jeter ses déchets va devenir beaucoup plus simple à Beaune

A partir du lundi 25 mai, il sera plus simple de se débarrasser de ses encombrants et autres déchets verts. Après Travoisy, Nolay, et Savigny-lès-Beaune, le site de Meursault rouvrira également ses portes.

Des mesures sanitaires à respecter

Attention ! En dépit du contexte sanitaire actuel, l'accès aux quatre déchetteries reste soumis à plusieurs règles obligatoires :

· Le nombre de véhicules présents en même temps sur le site est limité :

8 voitures pour la déchetterie de Travoisy et 5 voitures pour les déchetteries de Meursault, Nolay et Savigny-lès-Beaune.

· Le temps de votre dépôt ne doit pas dépasser 15 minutes, afin d'éviter une trop longue attente aux autres utilisateurs. Privilégiez donc plusieurs petits dépôts.

· Le port du masque et des gants est obligatoire.

· Respectez une distance d’un mètre minimum et déchargez seul dans la mesure du possible .

· Évitez un maximum de toucher les surfaces autour de vous et de porter vos gants au visage.

Il n'est plus nécessaire de prendre rendez-vous pour accéder aux déchetteries.

Pour cette fin de semaine les réservations sont complètes, il faut donc reporter votre passage à une date ultérieure, attention aux risques de files d’attente, la gestion de la sécurité sanitaire va contraindre les accès.