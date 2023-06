Toutes les moules de Filières de Charente-Maritime sont désormais commercialisables

Illustration - Gastronomie Charentaise et Saintongeaise. Mouclade avec crême fraiche et moules

Les dernières analyses, réalisées à une semaine d'intervalle sont formelles, il n'y a plus de toxines dans les moules de filière cultivées dans l'Île d'Oléron. C'était le dernier champs de production où les moules de Filière restaient interdites à la vente. En cause une toxine, la dinophysis qui rendait les moules impropres à la consommation. "Non seulement les mytiliculteurs sortent la tête de l'eau, mais ils sortent aussi les moules de l'eau" se réjouit Benoît Durivaud le représentant des mytiliculteurs de la Charente-Maritime, "Enfin les trois champs de filières à savoir le Perthuis Breton la Baie de l'Aiguillon et Charron, Châtelaillon pour le deuxième et très récemment Oléron, les trois champs de Filières sont ouverts à la récolte et à la Commercialisation, les analyses sont bonnes il n' y a plus aucun risque**" précise encore le président des mytiliculteurs du département.

"C'est à la fin de la foire qu'on comptera les bouses"

La fermetures de plusieurs sites de productions de moules dés le début du mois de juin soit au coup d'envoi de la saison avait été vécue comme un coup dur par les mytiliculteurs de Charente-Maritime. On avait parlé à l'époque de faux départ pour la saison des moules de filières, en attendant le coup d'envoi en juillet de la saison des moules de bouchots. Puis les sites ont rouvert les uns après les autres, il ne manquait que le feu vert pour les moules de l'Île d'Oléron, c'est désormais chose faite. Pour Benoît Durivaud il est impossible aujourd'hui de chiffrer le manque à gagner pour les professionnels "C'est à la fin de la foire qu'on comptera les bouses"commente malicieusement le mytiliculteur, qui espère que le chiffre d'affaires perdu, se rattrapera plus tard dans la saison. Quand aux moules de bouchots la plaine saison arrive mi juillet, même si pour compenser l'absence de moules de filières on a déjà pu les déguster en avance, en les trouvant du coup parfois petites, en raison d'un manque de maturité.