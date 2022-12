Toutes les unités de production d'électricité de la centrale de Cruas-Meysse sont opérationnelles

Plus aucune unité de production n'est à l'arrêt dans la centrale nucléaire de Cruas-Meysse en Ardèche. EDF annonce ce samedi 10 décembre que l'unité de production n°2 produit de nouveau de l'électricité et a été reconnectée au réseau électrique national ce jeudi 8 décembre. Elle était à l'arrêt depuis le 19 septembre dernier "pour renouveler une partie du combustible et réaliser des opérations de contrôle et de maintenance" précise EDF. Cette annonce signifie que les quatre unités que compte la centrale fonctionnent et "alimentent le réseau électrique du pays".

Côté Drôme, il ne reste qu'un réacteur à l'arrêt dans la centrale du Tricastin. Il doit redémarrer dans les prochains jours.