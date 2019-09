Trafic routier, écoles fermées : les dernières informations ce vendredi matin après l'incendie à l'usine Lubrizol

Ce vendredi matin, le trafic des transports en commun rouennais reprend normalement. En revanche, les écoles, collèges et lycées restent fermés dans au moins 12 communes. Du côté du trafic routier, les grands axes sont rouverts et la circulation est plus fluide.