Trail du Loup Blanc : la Creuse ne veut pas renoncer à ses courses

Il avait été annulé en décembre, à cause du reconfinement, mais le Trail du Loup Blanc survit à la crise sanitaire et aux restrictions. Ce week-end, c'était le lancement de la formule 2.0 de la course, dans la forêt de Chabrières.

Il a fallu deux heures et 35 minutes à Anne-Catherine et Jean-Paul pour boucler leurs 19 kilomètres sur le trail du loup blanc.

Dans les Monts de Guéret, le parking Pierre de Grosle est plein. Malgré la pluie, les participants sont venus en masse pour lancer ce Trail du Loup Blanc 2.0. Anne-Catherine et Jean-Paul viennent de terminer leur parcours en deux heures et demies. Trempés mais ravis, "Sur le parcours on a rencontré beaucoup de monde, ça veut dire que les gens ont besoin de retrouver ce contexte. Sans compétition, mais sur un tracé défini et qui soit vraiment sympa."

Un trail 2.0, comment ça marche? Les Sports Athlétiques Marchois (SAM) se sont organisées avec la Station Sports Nature des Monts de Guéret. Sur l'application mobile de la station, un onglet "Trail du Loup Blanc" a été créé spécialement pour l'occasion. Les coureurs inscrits y accèdent avec un code : l'onglet contient les tracés des différents parcours, de 18 à 54 kilomètres, et se repèrent grâce à une balise GPS.

Un compromis idéal

Pour les organisateurs, c'était le meilleur compromis pour maintenir la course. "On a fait quelque chose qui est en libre-service en fait, explique Lionel Wautier, des Sports Athlétiques Marchoix, donc y a pas de regroupement y a pas de file d'inscription."

Malgré la crise sanitaire, le rail du loup blanc est sauvé. Aux Sports Athlétiques Marchois, on compte maintenant sur une édition en bonne et due forme fin 2021, sans quoi la situation financière deviendra compliqué pour le club.