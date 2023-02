Trainées blanches polluantes : Thalès innove avec une "météo des zones climatiquement sensibles à éviter"

Un nouveau défi pour Thalès à Mérignac, l'entreprise de défense et d'aérospatial tentent de rendre les vols commerciaux plus écolo. Il a été demandé aux ingénieurs de trouver une manière de rendre l'aviation plus éco responsable. Après deux ans de travaux, le service innovation a mis au point "Flights footprint" , un moteur de recommandation, en clair une calculette qui permet d'adapter les plans de vols pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Une petite compagnie aérienne locale teste en ce moment cet outil, Amelia sur Brive, Clermont et Paris notamment.

Le but est notamment, de réduire ce qu'on appelle les trainées de condensation, ces trainées blanches qui apparaissent dans le ciel au passage d'un avion. Pour schématiser ce sont des particules de suie qui se transforment en cristaux de glace si l'atmosphère est froide et humide, de quoi créer ensuite un nuage opaque qui empêche les rayonnements de la terre de s'échapper. Ils rebondissent et on est en plein gaz à effet de serre. Les scientifiques estiment qu'une journée de traînées blanches a autant d’impact sur le climat que toutes les émissions de co2 depuis le début de l’aviation. Point de départ de cette calculette, elle permet, en fonction des conditions climatiques de proposer aux compagnies aériennes de voler plus bas ou plus à l'ouest, en collaboration avec le contrôle aérien évidemment.

Guillaume Pabia, ingénieur innovation à gauche et Laurent Laluque, le responsable innovation pour l’avionique de Thalès à Mérignac - Laëtitia Heuveline

"Levier extrêmement important pour l'aviation"

"C'est la météo des zones climatiquement sensibles qu'il faut essayer d'éviter pour avoir l'impact le plus le plus faible sur la planète" explique Laurent Laluque, le responsable innovation pour l’avionique à Thalès. Et de poursuivre : "Ce qui est intéressant, c'est que par des des diversions simples, en changeant de niveau de vol, en évitant les zones humides et froides, on peut avoir un impact rapidement. On peut avoir des vols sans entraîner de condensation qui peuvent faire baisser l'impact jusqu'à moitié. Donc ça, c'est un levier extrêmement important pour l'aviation dans les années qui viennent."

Payer plus ?

Cela pourrait en revanche, dans le futur avoir des conséquences inattendues : à savoir payer plus cher pour un vol éco responsable. Certains changements de vols augmentent en effet la distance de vol, et donc, la consommation de kérozène, tout en réduisant ces fameuses trainées blanches très polluantes.

Il y a une autre donnée que l'on trouve sur Flights FootPrint très intéressante selon Laurent Laluque, c'est l'élévation de la température de la Terre due juste au vol. "Si on prend un Madrid / Francfort sur un Airbus, on a une augmentation d'un nanokelvin, c'est très petit mais par contre explique l'ingénieur, imaginez qu'il y a des centaines de millions de vols par an ! Si on prend tous ces vols là, globalement, on va réchauffer le climat." Pour se faire une idée il faudrait 1.000 milliards de ce vol Madrid / Frankfort pour augmenter la température de la Terre d'un degré.