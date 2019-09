Traitement des déchets en Corse : « des solutions d’urgence mais pas à n’importe quel prix »

Corse - France

La commission de Consultation, d’Evaluation et de Suivi du Plan Territorial de Prévention et de Gestion des Déchets était réunie, jeudi 19 septembre, à Corte. La réunion était consacrée au projet d’élaboration du futur plan déchet pour la Corse, un plan qui doit s’appliquer en 2021. Quelles orientations ? Quelles solutions ? La réflexion ne peut être menée sans tenir compte également de la situation actuelle, une situation tendue, avec un seul site d’enfouissement des déchets (Viggianello). François Sargentini, le président de l’Office de l’Environnement de la Corse fait le point sur la situation : « _Il va falloir trouver rapidement des solutions. Elles ne pourront cependant émaner que des moyens existants. Tout nouvel outil de traitement des déchets ne sera opérationnel que dans deux ou trois ans. Nous avons une étape intermédiaire à passer. Nous allons, avec les différents acteurs, essayer d’apporter des réponses concrètes avant la fin de l’année _».

Ça passe ou ça casse …

«_ Il nous reste moins d’un an pour trouver une solution. On sait qu’_à partir de juillet 2020 nous serons dans une situation de crise si rien n’est fait. Nous avons tous intérêt à faire en sorte de trouver un exutoire pour les deux années. C’est possible. Nous avons en Corse les moyens existants, mais tout devra se faire sur des bases précises et avec des garanties précises que nous devrons apporter aux élus et aux habitants des territoires ».