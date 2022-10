Traitement des déchets sur Nice Côte d'Azur: peut mieux faire pour la chambre régional des comptes

C'est sur la demande de la Cours des Comptes, que la Chambre Régionale des Comptes vient de rendre un rapport sur la gestion des déchets dans la Métropole de Nice Côte d'Azur. Cette dernière a examiné tout un tas d'actions, de chiffres, de données, et les conclusions sont sans appel. Les déchets ménagers et assimilés ont augmentés dans la métropole niçoise de 1,2% alors que des lois de 2015 demandent que tout ça diminue. Exemple très précis, le recyclage du verre. 35 kilos par niçois, c'est 20 de moins que la moyenne nationale. Premier carton jaune ! S'agissant du traitement de ces déchets, carton vert en revanche, car la métropole les dirige, beaucoup plus que la moyenne nationale, vers une filière de valorisation. Mais dans tout ces déchets, 60% sont incinérés et seulement 33% sont transformés en autre chose. Cela devrait être l'inverse demande le code de l'environnement. 2ème carton jaune ! Enfin sur les 19 actions prévues par la métropole, 15 ont été effectués et chiffrées, 3 sont en place mais ne sont pas chiffrées et une n'est carrément pas encore mise en oeuvre. Insuffisant pour ne pas prendre un 3ème carton jaune.

On résume: 3 cartons jaunes, un carton vert. La Chambre Régional des Comptes ne prononce pas d'expulsion mais donne rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle évaluation en espérant avoir des résultats allant dans le bons sens.