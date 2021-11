Tramway de Tours : une plainte contre la mairie après l'expertise des platanes du boulevard Béranger

Trois associations portent plainte contre la mairie de Tours, pour atteinte à l'environnement. Elles estiment que l'expertise des racines des platanes boulevard Béranger, réalisée en août dernier dans le cadre du projet de deuxième ligne de tramway, a abîmé et menacé les arbres.

La mairie de Tours visée par une plainte pour atteinte à l'environnement. Trois associations tourangelles (Aspaat, Aquavit 37 et GNSA) ont en effet porté plainte contre la municipalité, Emmanuel Denis, et contre X, dans une lettre envoyée au procureur de la République. Elles remettent en cause l'expertise racinaire des platanes du boulevard Béranger, dans le cadre du projet de deuxième ligne de tramway.

Des arbres centenaires menacés par le chancre coloré

Cette expertise a été réalisée fin août 2021. D'énormes trous sont alors creusés autour des platanes pour analyser et cartographier leurs racines. "Elles ont été complètement mises à nu, coupées et écorchées", dénonce Richard Moreau, vice-président de l'Aspaat (association pour la sauvegarde du patrimoine arboré et architectural tourangeau).

Le chancre décime des colonies entières - Richard Moreau, Aspaat

Problème, quand un platane est écorché, il a davantage de risques de contracter un champignon, le chancre coloré. "La moindre écorchure, c'est une saignée par laquelle le chancre arrive, bloque la remontée de sève et tue l'arbre inévitablement", alerte l'association. Ce champignon se transmet d'arbre en arbre, sans qu'il soit possible de l'arrêter. "Ça décime des colonies entières. On est obligé de les abattre", explique Richard Moreau.

Des associations contre le passage du tram boulevard Béranger

Les trois associations espèrent que ce ne sera pas le cas pour les platanes centenaires du boulevard Béranger. "Mais si ça arrive, il faudra que la mairie l'assume devant la justice", estiment-elles. Elles sont d'ailleurs prêtes à aller devant le tribunal administratif et au conseil d'Etat s'il le faut.

Richard Moreau, vice-président de l'Aspaat, est l'invité de France Bleu Touraine ce mardi. Copier

Plus largement, l'Aspaat est opposée au passage du tramway sur le boulevard Béranger. "On ne veut pas voir partir des arbres classés comme patrimoine remarquable, c'est notre poumon", expose son vice-président, qui rappelle que les platanes sont protégés par le plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) et le Code de l'environnement.

L'Aspaat, Aquavit 37 et le GNSA (groupe national de surveillance des arbres) ont également envoyé une lettre recommandée à la préfète d'Indre-et-Loire pour l'interpeller à ce sujet.