Transition écologique : Élisabeth Borne annonce un "fonds vert" d'1,5 milliard d'euros pour les collectivités

Elisabeth Borne a annoncé samedi le déblocage d'un "fonds vert" doté d'1,5 milliard d'euros destiné aux collectivités locales pour les aider à lutter contre le changement climatique, dans un entretien au Parisien. Ce fonds permettra notamment d'accélrer la rénovation du bâti. Un plan de "planification écologique" devrait être présenté à l'automne annonce également la Première ministre.

"Nous allons mettre en place un fonds vert doté d'1,5 milliard d'euros à destination des collectivités pour les aider dans l'accélération de leur transition écologique", a affirmé la Première ministre. Mme Borne suggère d'utiliser ce fonds pour "la réhabilitation de friches pour limiter l'étalement urbain", pour rénover "énergétiquement les bâtiments publics comme par exemple certaines écoles", pour ramener "de la nature dans les villes" ou encore installer "des parkings relais" à leur entrée.

Un plan de "planification écologique" à l'automne

La Première ministre promet également la présentation "dans le courant de l'automne" d'un "plan d'actions de plus long terme sur la planification écologique". Fin septembre, un texte sur "l'accélération des énergies renouvelables" sera présenté en Conseil des ministres. Le 20 mai dernier, la première ministre annonçait la création d'un secrétariat général à la Planification écologique "chargé de coordonner l'élaboration des stratégies nationales en matière de climat, d'énergie, de biodiversité et d'économie circulaire".

En juillet dernier, lors de sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale, elle avait affirmé sa volonté d'engager "une révolution écologique", qui ne passe pas selon elle par la décroissance, avec notamment le lancement d'une concertation à partir de septembre en vue d'une loi d'orientation énergie-climat.

"On est pas bons sur la question écologique. On ne l'a jamais été"— Gilles Platret, maire de Chalon-Sur-Saône et Vice-président des Républicains

"On n'est pas bons sur la question écologique, réagit sur franceinfo ce dimanche Gilles Platret, maire de Chalon-Sur-Saône et Vice-président des Républicains. On ne l'a jamais été. On est à la ramasse alors qu'on a des tas de propositions à faire. Mais on s'est laissé déborder par la gauche en la matière et on voit bien d'ailleurs que madame Borne [dans son interview du Parisien] essaie de préempter ces sujets aujourd'hui."