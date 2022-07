Transition écologique : lancement de la vigie citoyenne à la métropole d'Orléans

Un simple coup de téléphone. Voilà comment Joséphine, 22 ans, est devenue membre de la vigie citoyenne de la métropole d'Orléans. "J'ai été surprise au début de cet appel, on m'a dit 'voilà vous avez été tirée au sort pour faire partie de la vigie citoyenne, j'ai pris le temps de réfléchir. J'ai aussi demandé à des amis qui travaillent à la métropole", explique l'étudiante en communication à France Bleu Orléans. Et vu que c'est totalement en accord avec mes valeurs, j'ai accepté de suite." Idem pour Malaurie, qui étudie dans le domaine de business vert : "j'ai été agréablement surprise d'avoir été appelée, au début je trouvais l'appel bizarre et puis on m'a expliqué la démarche, j'ai apprécié et je me suis portée volontaire."

Joséphine, étudiante de 22 ans, prend très à coeur sa participation à la vigie citoyenne. © Radio France - Julien Froment

Participer à cette initiative, c'est à la fois une chance et une nécessité pour Joséphine: "On sait, on a conscience que la planète ne va pas hyper bien que cette transition est nécessaire, je suis ravie de pouvoir suivre ça de près avec la vigie citoyenne et de m'assurer que le cahier des charges est tenu."

"Titiller la métropole sur leurs engagements

Vingt-deux citoyennes et citoyens de tout âge, femmes et hommes, qui surveilleront la bonne mise en place des 500 solutions de la métropole d'Orléans, mais aussi deux élus de la métropole et trois adjoints en charge de l'environnement dans les communes. "C'est un outil de démocratie participative pour s'assurer que la feuille de route est bien suivie", rappelle pour France Bleu Orléans Matthieu Schlessinger maire d'Olivet et à l'origine de cette initiative. "Le but, pour le dire trivialement, titiller les élus métropolitains, que nos objectifs sont atteints et nous forcer parfois à aller plus loin et que la transition écologique n'est pas une lubie mais une nécessité absolue compte-tenu des évolutions climatiques."

Un pouvoir consultatif

La vigie citoyenne pourra aussi "rédiger des recommandations et des préconisations d'évolution de certains solutions". Elle aura donc un rôle consultatif, mais Florence, membre de la vigie citoyenne, veut croire à la force de persuasion.

Je ne pense pas qu'on nous donne du temps comme ça pour ne pas en tenir compte. Il faut se bouger et si on est là, on va faire en sorte de pouvoir s'impliquer.

Malaurie, elle attend de voir dans le temps comment cette vigie va fonctionner. "Pour moi, ça a l'air d'être des actions concrètes. On verra comment ça se passe."

Réponse dans un an, la vigie citoyenne se réunira d'ici là 4 fois par an pendant une journée pour tenter de peser de tout son jeune poids sur les décisions.