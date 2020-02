Transition écologique : un parking multimodal en projet à Pouilly-en-Auxois

Pouilly-en-Auxois, France

La secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire, Emmanuelle Wargon, s'est rendue en Côte-d'Or, lundi 17 février, pour signer le contrat de transition écologique (CTE) de Pouilly-en-Auxois et Bligny-sur-Ouche. Ce contrat doit permettre d'accompagner la Communauté de commune dans 9 projets pour produire moins de CO2.

Un parking multimodal

Parmi les projets, un parking multimodal de 49 places doit être installé à Pouilly-en-Auxois, au niveau de la sortie d'autoroute. Ce carrefour entre les autoroutes A 6, A 38 et la D981 génère chaque jour un trafic de plus de 6000 voitures. Ce parking devrait permettre de développer le covoiturage mais aussi d'accueillir des lignes de bus. Une nouvelle ligne de bus doit par ailleurs être créée entre Pouilly-en-Auxois et Dijon, elle fera le trajet en 40 minutes au lieu d' 1 h 15 environ actuellement.

Une boucle locale électrique

Un camion benne à hydrogène fait aussi parti des 9 projets de ce contrat de transition écologique tout comme un projet de boucle locale électrique. L'objectif est de produire et de consommer l'énergie électrique localement explique Antoine Ferrain, directeur général adjoint de la Communauté de commune, "si par exemple un agriculteur, une entreprise ou un artisan décide de produire de l'électricité sur son toit, nous nous engagerons à leur racheter cette électricité".

Les projets doivent être réalisés d'ici trois ans, au moins 1, 6 millions d'euros sont engagés.