Transition énergétique : l'ambitieux plan du département des Landes

C'est ambitieux, peut-être trop, mais les objectifs présentés ce mardi 23 mars par le département des Landes sont clairs : en l'espace de 10 ans, réduire d'un quart la consommation d'énergie et en parallèle doubler la production d'énergies renouvelables.

La rénovation énergétique, déjà en plein dedans

Dans les Landes, environ 3 000 logements (maisons ou appartements) sont isolés pour améliorer les performances énergétiques, chaque année. Le département veut quadrupler ce chiffre à partir de 2022, essentiellement en informant mieux les habitants des nombreuses aides existantes.

"On a une jungle des aides, on ne s'y retrouve pas assure Anne Serre, directrice de Soliha Landes, entreprise partenaire du département qui donne des conseils pour les projets de rénovation énergétique. Donc avant d'engager un projet, un propriétaire peut bénéficier d'un conseil neutre et gratuit." Ouvertes depuis janvier, les plateformes landaises ont reçu 750 appels.

Pour augmenter la cadence de la rénovation énergétique, le département anticipe des centaines de créations d'emplois. À court terme, multiplier par quatre les chantiers paraît impossible : les artisans ont déjà des carnets de commandes plein sur les huit prochains mois en moyenne.

Développer massivement le photovoltaïque

Dans les Landes, la production d'énergie renouvelable est déjà élevée comparée à la consommation (39%) ; l'objectif est de doubler ce chiffre (84%). Le photovoltaïque (au sol, sur les toitures, sur les hangars agricoles) représente plus des trois quarts de cette augmentation.