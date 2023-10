Transition énergétique : trois millions d'euros pour financer les énergies renouvelables au Pays Basque

Plus de trois millions d'euros pour financer les énergies renouvelables. La communauté d'agglomération Pays Basque a signé ce mercredi un contrat avec l'Ademe (l'agence de la transition écologique) et l'État. L'objectif est notamment de développer les réseaux de chaleur dans les communes.

De 4 à 9 villes équipées de réseaux de chaleur

Il existe déjà quatre réseaux de chaleur bois au Pays Basque. Ils sont situés à Bayonne, Mauléon, Saint-Jean-Pied-de-Port et Alos-Sibas-Abense. Concrètement, du bois est brûlé dans une chaudière, puis la chaleur est transportée à travers la commune grâce à des tuyaux.

L'objectif est de développer des projets similaires dans cinq nouvelles communes, à Ustaritz, Hasparren, Saint-Pierre-d'Irube (dont un projet commun avec Bayonne), Baïgorry et Hendaye.

Des projets en cours

À Saint-Pierre d'Irube, deux projets pourraient voir le jour. Le premier est sur la zone du Prissé et raccorderait une vingtaine de bâtiments publics entre Bayonne et Saint-Pierre-d'Irube. Le second concerne des logements sociaux, une piscine et éventuellement un centre de formation et un collège.

Pour le maire, Alain Iriart, "il faut changer de braquet, on ne peut plus continuer à acheter du gaz et du pétrole. Il faut aussi que nous consommions moins, la sobriété est aussi déterminante que la production d'énergie."

Éviter les émissions de gaz à effet de serre et les variations de prix

À Hasparren, deux réseaux de chaleur pourraient être créés. Le premier chaufferait la piscine municipale, les établissements scolaires autour et des bâtiments sportifs. L'autre serait raccordé à une maison de service public, et potentiellement un Ehpad et un établissement scolaire.

"Il faut agir pour éviter l'émission de gaz à effet de serre et dépendre le moins possible des variations de prix, insiste la maire, Isabelle Pargade, surtout dans une commune comme la nôtre où nous avons beaucoup de ressources en bois."

Ces projets sont encore à la phase d'étude, il faudra plusieurs années pour les mener à terme.