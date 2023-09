Transition énergétique : un chercheur émet des réserves sur les bus à hydrogène

Des conférences, des expositions, des démonstrations. La 5e édition de Le Mans Hydrogène se tient ce mardi et ce mercredi au palais des congrès. Au total, 750 acteurs de la filière y participent. La Métropole du Mans a fait de cette énergie un de ses axes de transition énergétique pour décarboner les transports de l'agglomération. Un bus à hydrogène est déjà en circulation. Neuf autres ont été commandés pour assurer le transport des passagers sur les futures chronolignes à l'horizon 2025- 2026. Ils pourraient être alimentés par deux stations de recharge. La première a été inaugurée en juin dernier près de l'aéroport du Mans. L'autre devrait voir le jour en 2025 à proximité du centre de retraitement des déchets de la Chauvinière. La métropole envisage aussi de passer commande de six camions poubelles . Commande groupée avec d'autres collectivités.

Mais l'hydrogène est-il forcément adapté à ce mode de transport et à ce type d'usage ? Pas forcément, répond Aurélien Bigo, chercheur, spécialiste de la transition énergétique dans les transports. Il collabore avec la Chaire Énergie et Prospérité qui conseille les élus et les industriels.

France Bleu Maine : Faire rouler des bus à hydrogène, est-ce une bonne idée ?

Aurélien Bigo : Il y a plusieurs conditions pour que l'utilisation de l'hydrogène soit pertinente dans la transition énergétique. Il faut d'abord que l'hydrogène lui-même ait une empreinte carbone assez faible. Un hydrogène vert en quelque sorte même si rien n'est tout à fait sans impact. Or aujourd'hui, 95 %, de l'hydrogène produit en France est fabriqué à partir d'énergies fossiles, notamment dans le secteur de l'industrie. Il entre par exemple dans les méthodes de fabrication de l'ammoniac. Il sert au raffinage du pétrole à la fabrication du verre.

Le Mans Métropole est pour l'instant approvisionné par une usine vendéenne qui utilise de l'eau de mer et de l'électricité issue de l'éolien pour fabriquer l'hydrogène. Donc c'est plutôt une énergie propre, décarbonée ?

En effet, ce procédé d'électrolyse fait partie des procédés de fabrication les plus vertueux. Mais c'est encore assez peu développé, car encore très couteux. Le risque, c'est que la production en hydrogène "vert" ne suive pas. Pour l'instant, il vaut mieux privilégier l'électricité pour les modes de transport, car l'électricité est déjà produite en grande majorité grâce à des procédés dits "bas carbone" [nucléaire, solaire, éolien] contrairement à l'hydrogène issu très majoritairement aujourd'hui d'énergies fossiles.

Imaginons que la fabrication de cet hydrogène soit respectueuse de l'environnement. Est-ce une énergie adaptée pour faire rouler des bus par exemple ou des camions poubelles ?

Pour ces véhicules-là, l'électrique est plus adapté que l'hydrogène. C'est une question d'efficacité énergétique. En gros, pour produire de l'hydrogène, il faut de l'électricité. Mais ensuite cet hydrogène va devoir être transformé en électricité pour faire rouler le véhicule. Il va donc subir deux transformations. Donc ça entraîne des pertes énergétiques. Ainsi pour l'utilisation d'un véhicule à pile à hydrogène, il va falloir 2,3 fois plus d'électricité que pour un véhicule à batterie électrique. Sans parler du coût, plus élevé. C'est pour ça que les voitures à hydrogène, par exemple, ne se développent pas particulièrement. Concernant les bus, la plupart du temps, les capacités qu'offrent les batteries électriques sont suffisantes pour assurer le service. Et encore une fois, un bus à hydrogène va coûter plus cher. Après bien évidemment, ça dépend des usages. Si jamais les kilométrages sont trop importants pour utiliser des bus électriques à batterie, c'est là que l'hydrogène peut être un complément intéressant.

Et pour les camions, le transport de marchandises ?

Dès qu'on est sur des véhicules plus lourds et des distances plus importantes, c'est là que l'électrique a ses limites et que l'hydrogène peut prendre l'avantage. C'est d'ailleurs sur ce type de véhicule qu'il y a eu les plus grosses évolutions en matière de motorisation à hydrogène ces dernières années. Mais même pour les poids lourds, il y a des incertitudes assez fortes sur la motorisation qui dominera à l'avenir. Est-ce que ce sera l'électrique, l'hydrogène, le biogaz, les biocarburants ? De plus en plus, on parle de l'électrique, y compris pour des poids lourds qui pourraient faire des longues distances. Après, ça pose aussi d'autres questions sur les batteries, leur capacité, sur leur volume aussi. Et puis faudra-t-il les importer ? Bref : Il y a encore une concurrence sur ces usages-là et potentiellement l'hydrogène aura aussi sa part

Réécoutez l'interview d'Aurélien Bigo, invité de France Bleu Maine, ici .