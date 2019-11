Transition énergétique : une ombrière photovoltaïque installée à Saint-Roch

Saint-Roch, France

Créer des infrastructures dans la ville et pousser la transition vers les énergies renouvelables, c'est le programme qu'ont suivi ensemble la mairie de Saint-Roch et la Crédit agricole Touraine Poitou. Ils ont créé tous les deux une ombrière sur le parking de la salle des fêtes. C'est une grande armature métallique avec, sur le toit, 600 mètres-carré de panneaux photovoltaïques. L'objectif est de permettre aux habitants de se garer à l'ombre l'été, à l'abri l'hiver. Cette installation peut aussi avoir d'autres usages, comme accueillir le marché de Noël par exemple. En parallèle, les panneaux créent de l'énergie qui va être vendue à EDF mais utilisée par les bâtiments à proximité.

Pas de coût pour la mairie

Cette installation n'a rien coûté à la mairie. C'est le Crédit agricole qui a financé les travaux. La vente de l'électricité va permettre d'amortir l'investissement. La mairie a juste réaménagé le parking. Une dépense qui était prévue. Les différents maires du département présents à l'inauguration sont tous très intéressés par ce type de construction et de montage financier. Alain Anceau, le maire de Saint-Roch, ne compte pas s'arrêter là. "On a le projet de construire une deuxième ombrière, parce qu'il faut aller de l'avant et apporter cette démarche éco-citoyenne auprès de la population", explique-t-il. L'endroit : le terrain de pétanque de la ville. Il deviendrait le premier terrain de pétanque couvert par des panneaux photovoltaïques dans le département.