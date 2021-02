Transports, publicité, passoires thermiques : ce que contient le projet de loi climat

Critiqué pour son "manque d'ambition" par une centaine d'organisations de défense de l'environnement et de lutte contre la pauvreté, le projet de loi "Climat et Résilience" issu des propositions de la Convention citoyenne pour le climat (CCC) est présenté ce mercredi en Conseil des ministres. Fin de la location des passoires thermiques en 2028, interdiction de la publicité pour les énergies fossiles, interdiction des vols domestiques s'il existe une alternative en train en moins de 2h30... le texte compte 65 articles et regroupe des mesures classées en six grands thèmes : consommer, produire et travailler, se déplacer, se loger, se nourrir, renforcer la protection judiciaire de l'environnement.

Réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030

Inspiré par les travaux des 150 citoyens tirés au sort, l'an passé, pour imaginer des solutions, le projet de loi fixe pour objectif de réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre de la France d'ici 2030. Selon le gouvernement il reprend près de la moitié des 149 propositions de la Convention citoyenne pour le climat.

Mais d'après l'association Les 150, qui regroupe la majorité des participants à la convention, quatre de leurs mesures ont été entièrement appliquées, quatre partiellement appliquées, 18 débattues, 12 en danger, 10 rejetées et 99 n'ont pas encore été étudiées. Insuffisant pour 110 associations de défense de l'environnement et de lutte contre la pauvreté, signataires d'une lettre ouverte mise en ligne lundi dans laquelle elles dénoncent le "manque d'ambition" du projet de loi.

Fin de la location des "passoires thermiques" en 2028

Parmi les propositions retenues par le ministère de la Transition écologique : interdire la location des passoires thermiques (classés F et G) en 2028. Cela représente 5 millions de logements. L'exécutif veut également rendre obligatoire les audits énergétiques en cas de vente, généraliser le diagnostic de performance énergétique pour les immeubles d'habitation collectifs et clarifier le cadre juridique pour l'interdiction des terrasses chauffées.

Cependant, le texte ne prévoit pas d'obligation de rénovation globale des logements comme le prônaient les 150 citoyens , favorables à la rénovation énergétique obligatoire des bâtiments d'ici à 2040, avec un système progressif de prêts et subventions.

Réduire l'artificialisation des sols

Pour réduire l'étalement urbain, très important en France et qui se fait au détriment de terres agricoles et d'espaces naturels, la Convention proposait d'interdire toute artificialisation des sols tant que des friches sont disponibles dans une zone et de "prendre immédiatement des mesures coercitives pour stopper les aménagements de zones commerciales périurbaines".

"Nous inscrivons aussi dans la loi la division par deux du rythme de l'artificialisation galopante des sols" et "souhaitons interdire l'implantation de nouveaux centres commerciaux sur des espaces naturels avec une dérogation possible en dessous de 10.000 m2", avait dévoilé Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique, dans un entretien au Parisien mi-décembre. Il est aussi prévu d'inscrire dans la loi l'objectif de 30% d'aires protégées.

Interdiction de certains vols domestiques

Dans le secteur des transports, le gouvernement veut "interdire les vols domestiques s'il y a une alternative possible en train en moins de 2h30", avait aussi annoncé la ministre, reconnaissant que les 150 citoyens membres de la Convention demandaient plus, avec "l'interdiction des trajets en avion à partir de quatre heures".

Le ministère propose en outre de créer des zones à faible émissions (ZFE), limitant la circulation de certains véhicules, dans 35 villes en France pour lutter contre les émissions de CO2 et la pollution.

Dans le projet de loi figurent également la possibilité pour les régions de créer une écotaxe routière, le durcissement des limites d'émissions des véhicules particuliers avec des interdictions à la vente à partir de 2030 et la "suppression progressive" (2023/30) de l'avantage fiscal sur la taxation du gazole pour les professionnels, "accompagnée d'un soutien à la transition énergétique du secteur du transport routier".

Expérimentation des menus végétariens à la cantine

Concernant l'alimentation, le gouvernement souhaite expérimenter la possibilité d'avoir un choix de menus végétariens quotidiens dans les cantines scolaires. La Convention souhaitait un choix végétarien quotidien en restauration collective, sans évoquer d'expérimentation.

Le gouvernement veut aussi étendre l'obligation d'utiliser 50% de produits durables et 20% bio à la restauration collective privée en 2025. Une fiscalité pourrait être créée sur les engrais azotés à partir de 2024, si les agriculteurs ne respectent pas "une trajectoire de réduction des émissions", a également expliqué la ministre.

Interdiction de la publicité en faveur des énergies fossiles

Le volet publicité du projet comporte une obligation d'affichage à destination des consommateurs d'une information sur les caractéristiques environnementales d'un produit ou d'un service (score-carbone) ainsi que l'interdiction de la publicité en faveur des énergies fossiles et la "promotion" par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) de "codes de bonne conduite visant à réduire efficacement les communications commerciales audiovisuelles relatives à des produits ayant un impact négatif sur l'environnement".

La CCC avait de son côté proposé des limitations fortes de la publicité sur les produits les plus polluants, d'accroître les pouvoirs des maires pour la réglementation des espaces publicitaires, de fixer un objectif de 20% de la surface de vente consacrée à partir de 2030 à la vente en vrac dans les commerces de plus de 400 m2, et de rendre possible l'obligation de consigne pour recyclage du verre à partir de 2025.

Création d'un délit général de pollution de l'eau et de l'air

Le gouvernement veut aussi créer un délit général de pollution de l'eau et de l'air avec notamment la qualification "d'écocide" lorsque les faits sont commis de manière intentionnelle (jusqu'à dix ans d'emprisonnement et 4.5 millions d'euros d'amende).

L'exécutif s'engage enfin à renforcer la prise en compte de l'environnement dans les commandes publiques, et d'autoriser l'État à réformer le code minier par ordonnance.

Un référendum en parallèle

Le projet de loi sera ensuite examiné en mars par une commission spéciale à l'Assemblée nationale. Des députés de différentes commissions permanentes (affaires économiques, développement durable et aménagement du territoire...) participeront à cette nouvelle étape parlementaire. Selon l'AFP, tous les groupes politiques seront représentés dans cette commission, à proportion de leurs poids politiques.

En parallèle, le texte devant intégrer la protection de l'environnement dans la Constitution sera examiné à partir du 9 mars par l'Assemblée nationale, étape obligatoire avant le référendum voulu par Emmanuel Macron. Ce projet de loi prévoit d'inscrire dans l'article 1 de la Constitution que la France "garantit la préservation de l'environnement et de la diversité biologique et lutte contre le dérèglement climatique".