Travaux pharaoniques pour le cordon dunaire au Grau-du-Roi

Il y a, vous l'avez peut-être remarqué, des travaux en ce moment à l'Espiguette, sur le secteur des Baronnets. C'est le cordon dunaire qu'il faut consolider. Robert Crauste, le maire du Grau du Roi, était ce jeudi matin (8h15) l'invité en direct de France Bleu Gard Lozère, pour expliquer l'ampleur et l'objectif de ces travaux pharaoniques.

C'est là que se trouve une zone naturelle labellisée Grand Site de France.

Pour le dire simplement, c'est le cordon dunaire qu'il faut consolider avec ces travaux ?

*"*Oui, tout à fait. Ce site emblématique, grand site de France, qui est au top 10 des plages de France, on a à cet endroit-là à l'Espiguette, au lieu-dit des Baronnets, un point de faiblesse avec de l'érosion et lorsqu'il y a des tempêtes de sud est, se creusent des gros et on a de l'intrusion marine. Et à cet endroit-là, nous avions déjà décidé lors du dernier mandat de ne plus "enrocher" face à la mer, mais d'utiliser des solutions fondées sur la nature. Et nous avions établi un cordon dunaire de second rang qui fait son bon effet. Et là, il s'agit de le renforcer et de le compléter.

Pourquoi maintenant?

Parce que... le littoral, le trait de côte, évolue. Vous savez, nous sommes sur ce littoral du Grau du Roi, 18 kilomètres de côtes soumis à des points d'érosion. Il en est un à cet endroit-là. Il y en a un autre au Boucanet. Et puis nous avons aussi 350 000 mètres cubes de sédiments sableux qui transitent d'est en ouest et qui se déposent à la pointe sableuse de l'Espiguette. Pour éviter justement l'intrusion marine et qu'on soit pris à revers à cet endroit-là, on complète le cordon dunaire de second rang.

Vous complétez, ça veut dire quoi exactement? Qu'est ce qui est fait concrètement au cours de ces travaux?

Le cordon dunaire naturel qui est en place et sur lequel, bien sûr, nous sommes très investis - La mairie du Grau du Roi avec son pôle environnement. Vous savez, on régule les passages piétonniers, on plante des ganivelles pour fixer le sable. Et maintenant, nous avons confié la gestion du trait de côte dans le cadre de la gestion de la loi Gemapi, nous l'avons confiée au Symadrem (NDLR : Syndicat mixte interrégional d'aménagement), avec la communauté de communes. Et donc là, à cet endroit, nous renforçons, nous allons nous appuyer sur la grande dune naturelle et nous allons faire le lien entre cette grande dune et le cordon dunaire de second rang. Il y avait un linéaire là qui était un point de faiblesse. Donc là, on va amener des quantités considérables de sable. Fixer la dune avec des ganivelles, On va la végétaliser, elle va se fixer. Elle va donc se fondre dans le paysage et elle va protéger le territoire de l'intrusion marine.

Mais c'est un problème inéluctable qui est amené à se répéter d'année en année. Vous êtes voués à refaire ces travaux, j'imagine dans cinq ou dix ans ?

Vous savez, il y a longtemps que le Grau du Roi gère son trait de côte. Déjà, dans les années 60-70, on avait déposé sur les Baronnets des épis, avec des rochers en centre ville du Grau du Roi, des brise-lames. On avait établi aussi dans les années 70 une grande digue d'arrêt du sable qui protège le port de plaisance.

C'est évolutif. Donc on s'adapte tous,

La gestion du trait de côte, c'est une question d'observation de ce qui se passe et d'adaptation. Donc aujourd'hui, on travaille dans une situation à niveau de la mer, établi, constant. Et ensuite, il faudra aussi voir ce qu'il se passe dans 30 ans, 50 ans et 100 ans, en fonction de l'évolution du niveau de la mer. Donc on ne peut pas vous affirmer, on fait là des travaux qui vont tenir dix ans. Si je prends l'exemple de la grande digue d'arrêt des sables en amont de Port Camargue, elle a été efficace pendant 50 ans. Pendant 50 ans, on a maintenu le sable à cet endroit-là et aujourd'hui le système est dépassé. Il faut trouver d'autres solutions. Donc c'est le fait de tous les littoraux de France. Regardez le Bassin d'Arcachon. On se doit de les suivre et d'intervenir. Et c'est dans le cadre maintenant de la loi GEMAPI, la gestion des milieux aquatiques, la prévention des inondations et de la submersion marine qui est une loi qui a transféré aux communautés de communes cette responsabilité.

Ça change quoi à l'accès à la plage?

Ça, ça ne change rien. Oui, ça ne change rien pour le grand public. On a toujours nos poches de stationnements sur place. Elles se réduisent quelque peu,. Ça aussi, c'est l'adaptation.

On perd des places de stationnement. Mais on va mettre des passages, les passages si vous voulez, qui étaient les plus éloignés et les plus à l'Est et qui sont ramenés un petit peu plus à l'Ouest avec des passages dans la dune. Si vous venez sur cette belle plage, vous savez qu'on canalise le passage avec des ganivelles. D'ailleurs, on en profite pour mettre des panneaux d'information par rapport au milieu naturel, le respect du milieu naturel. C'est un site aussi qui a une grande force en terme de biodiversité.

Et ils seront terminés cet été, avant l'été ou pas, les travaux?

Oui. D'ailleurs, on a aujourd'hui une visite qui est organisée. Une délégation mauritanienne qui vient sur place aujourd'hui pour voir ce que nous faisons et pour s'inspirer de ce que nous faisons ici. Et ce cordon dunaire de second rang, il fait figure d'exemple et il est souvent cité dans des publications ou autres colloques.

