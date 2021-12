Tréffiagat : les élus vigilants face à la dune de Léhan

"Les élus viennent régulièrement, parfois avec des lampes très fortes, que ce soit, parfois, à quatre ou cinq heures du matin", assure Jean-Luc Billien , adjoint au maire de Tréffiagat, depuis le poste d'observation près de la dune de Léhan. Les élus font des rondes les jours et nuits agités, comme ces mardi 7 et mercredi 8 décembre.

On veut que les gens puissent rester là le plus longtemps possible

La mairie a redoublé de vigilance depuis l'hiver dernier. "On a frôlé la catastrophe, il ne restait plus grand chose, raconte l'élu. Ça sapait le bas de la dune, on sentait que ça allait s'écrouler." En réponse, la dune a été renforcée avec des rochers.

Les élus sont en lien avec les habitants des maisons les plus exposées, juste derrière la dune. "On veut que les gens puissent rester là le plus longtemps possible, poursuit-il, et puis on a un plan communal de sauvegarde qui a été mis en place aussi." Ce plan communale, que les élus ont répété il y a deux semaines dans des conditions quasi-réelles.

Pas de travaux pérennes avant fin 2023

L'enrochement et les piquets sur la plage étaient des réponses d'urgence à la fragilisation de la dune, mais des travaux plus durables sont envisagés. "L'enrochement provisoire fait très bien son office mais dans la solution finale qui va être retenue, on va reconstruire une dune en sable homogène pour faire blocage", assure Stéphane Le Doaré, président de la communauté de commune du Pays Bigouden sud.

Ce choix figure dans le Programme d'Actions de Prévention des Inondations (Papi) commun aux trois communautés de communes : Pays Bigouden sud, Haut Pays Bigouden et Pays Fouesnantais. Un plan qui doit encore être validé par l'État - ce qui prend du temps - alors les travaux débuteraient au mieux fin 2023.