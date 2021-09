Treffiagat : une tortue luth retrouvée morte sur la plage

C'est le corps d'un animal d'une taille impressionnante qui a été récupéré par les services techniques de la commune de Treffiagat, dans le Pays bigouden (Finistère) ce mardi. La mairie a été alertée en fin de matinée de la découverte d'une tortue luth morte sur la plage du Reun. Selon les estimations de Gaëtan Chouin, des services techniques de la commune qui ont récupéré le reptile, la tortue pèse 300 kg et mesure, avec le cou et la tête, 1,80 mètre de long.

Autopsie

Ce mercredi, une équipe du Centre d'études et de soins pour les tortues marines, situé à La Rochelle, prendra la route pour autopsier la tortue et déterminer les causes de la mort.

La tortue luth est le plus gros reptile de la planète. Elle peut atteindre plus de 2 mètres de long et peser plus de 900 kg. L'espèce est classée en danger.