Tremblay : un collectif breton achète une parcelle boisée pour protéger la biodiversité

C'est une petite parcelle en pente d'environ un hectare, avec de nombreux arbres et un petit ruisseau en contrebas. Le collectif bretillien Chers Woods en est propriétaire depuis novembre 2022. Un terrain situé sur la commune de Tremblay, au nord de Rennes.

"Nous sommes des gens impliqués dans l'écologie, dans le social. Et parfois, on a l'impression que les choses ne vont pas assez vites, donc on a voulu faire quelque chose de concret, avec nos moyens", explique Thomas Guionnet, un ingénieur rennais à l'initiative du projet avec Sabine Anquetil, une amie.

Laisser la nature reprendre ses droits

Les deux Bretons ont créé un Groupement foncier rural (GFR). L'idée étant de partager l'investissement de départ de 10 000 euros, entre plusieurs copropriétaires. Chaque part est fixée à 100 euros. Pour l'instant, 18 associés ont rejoint le projet. Le collectif s'est inspiré d'une initiative des Côtes-d'Armor, à Glomel. Koad Tregorn existe depuis septembre 2021 et dispose du même fonctionnement.

Cette parcelle d'1,2 hectare se trouve sur la commune de Tremblay. © Radio France - Raphaël Aubry

Avec cet investissement, il ne faut pas s'attendre à gagner de l'argent. Cette parcelle était utilisée par son ancien propriétaire pour se fournir en bois de chauffage. Chers Woods compte laisser la nature reprendre ses droits. Aucun arbre ne sera coupé et les visites sur place seront limitées. "Il y a une blaireautiaire en haut du terrain, des oiseaux, des chevreuils, mais on a pas encore fait de recensement. C'est quelque chose que l'on peut envisager. Il y a aussi un très beau châtaigner", continue Thomas Guionnet.

A la recherche de nouveaux copropriétaires

Chers Woods lance un appel pour trouver de nouveaux copropriétaires. Une soixantaine de parts sont disponibles. Il est possible d'en acquérir plusieurs par personne. Le collectif réfléchit également à acheter de nouvelles parcelles dans les années à venir.

Pratique : www.cherswoods.weebly.com