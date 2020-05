Tremblement de terre de magnitude 3,6 près de Gérone en Catalogne

Les messages sur les réseaux sociaux sont très nombreux ce vendredi après-midi en Catalogne. Des messages d'habitants des provinces de Gérone et Barcelone qui ont senti la terre trembler à 14h47 heure locale. Quelques minutes plus tard, la Protection civile catalane et l'institut cartogràfic i geològic de catalunya (ICGC) ont confirmé qu'un séisme s'était bien produit dans le secteur.

Un tremblement de terre d'une magnitude de 3,6 sur l'échelle de Richter. L'épicentre était situé sur la commune de Riudarenes dans la région de la Selva, à 25 kilomètres au sud-ouest de Gérone et à 80 kilomètres de la frontière française. Un secteur soumis à une importante activité sismique tout au long de l'année.

Le séisme était situé dans la région de le Selva - ICGC (Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya)

Le séisme a été ressenti fortement par de nombreux habitants, notamment à Gérone, mais aussi sur le littoral au sein de la station balnéaires de LLoret de Mar. La Protection civile catalane a reçu plusieurs appels de riverains. Aucun dégât n'a pour le moment été signalé.