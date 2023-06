Tremblement de terre : des sismologues viennent estimer l'intensité des secousses à La Laigne

Cinq jours après le séisme de magnitude 5,3, ce mercredi 21 juin, un groupe de sismologues est arrivé à La Laigne, en Charente-Maritime, pour estimer l'intensité des secousses. Fissures, tuiles déplacées, murs écroulés… Toutes les traces du fort tremblement de terre sont recensées par ces experts du Bureau Central Sismologique Français, situé à Strasbourg. A La Laigne, les 500 habitants ont été évacués, "c'est la commune la plus touchée, c'est pour ça qu'on est venu ici en urgence", affirme Christophe Sira, responsable du groupe.

ⓘ Publicité

Des recherches avancées

Equipés de téléphone, d'appareils photo ou encore de tablettes tactiles, les 11 sismologues mobilisés prennent en photo tout ce qui témoigne de la violence du tremblement de terre. "Les photos servent à créer une fiche sur notre base de données, chaque dégât a sa fiche", explique Clara Duverger. Une fois que la fiche est créée, les experts n'ont plus qu'à transmettre les données, "on mesure la dangerosité par plusieurs critères : l'âge du bâtiment, sa construction, est-ce que c'est de la pierre ou des parpaings ? Il faut aussi notifier s'il est enclavé ou à l'extrémité", poursuit la sismologue.

D'abord à La Laigne, ensuite dans la commune de Cram-Chaban, ces données permettent d'établir un état des lieux précis. "Là on a un centre historique qui est très fragile, les dommages sont significatifs. Les bâtiments sont fracassés, avec de larges fissures, sur les cinq niveaux d'alerte, on est à quatre", détaille Christophe Sira.

Un détail à ne pas négliger

Les habitations les plus touchées se situent dans le centre historique alors le travail des sismologues doit être minutieux. "Ce qu'on essaie de savoir c'est, quelle était la vulnérabilité de la maison avant le séisme ?", juge Christophe Sira. Pour le savoir, les sismologues portent de l'attention à chaque petit détail, "dans les fissures, on a souvent du noir qui montre une circulation d'air, en cinq jours une trace n'a pas le temps de se former", poursuit le responsable.

Pour reconstruire l'ensemble des édifices publics de La Laigne dont l'école, l'église ou encore la salle des fêtes, une cagnotte Leetchi a été ouverte en accord avec la mairie. Vous pouvez la retrouver ici .