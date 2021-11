Tri des déchets dans la région de Châteauroux : ce qui va changer ce 1er décembre 2021, pour 106.000 habitants

Dès ce mois de décembre 2021, les bacs et sacs bleus pour le recyclage vont progressivement devenir jaunes dans les 46 communes d'Indre gérées par le Sytom, le syndicat qui gère le traitement des ordures ménagères. On y jettera encore les papiers et emballages, mais plus certains petits objets.

Il va y avoir un petit peu de remue-ménage dans vos poubelles à partir du 1er décembre 2021, pour les habitants de la région castelroussine. La collecte des déchets va être harmonisée sur les 46 communes couvertes par le Sytom36, le syndicat de traitement des ordures ménagères. Pour ces 106.000 habitants de l’Indre, le jaune devient la couleur du recyclable. Ces changements sont portés par une obligation nationale, qui vise une harmonisation du tri sur le territoire français d'ici décembre 2022.

Du bleu au jaune, il ne faudra plus jeter vos brosses à dents au tri, par exemple

D’abord, c'est tout simplement un nouveau code couleur : à partir de ce mois de décembre, le recyclage sera teinté de jaune dans la région. Les sacs bleus que vous connaissez seront progressivement remplacés, après écoulement des stocks. Quant aux bacs, un autocollant jaune sera collé dessus, ou ils seront remplacés.

Dans ce sac jaune va se limiter à mettre les emballages et les papiers.

Nous gardons les sacs noirs pour les déchets humides. Les sacs et bacs bleus vont être progressivement remplacés par des jaunes. Leur contenu va un tout petit peu évoluer, explique Eric Chalmain, le président du Sytom, le syndicat de traitement des ordures ménagères de la région de Châteauroux :

Dans ces sacs et bac jaunes, vous devrez toujours y déposer les emballages plastiques, métalliques, cartonnés et les papiers en vrac. En revanche, il ne faudra plus y jeter les petits objets faits de diverses matières, "comme les crayons ou les brosses à dents". Car aujourd'hui, on ne sait pas les recycler. Ces objets rejoindront donc le sac noir : celui des "déchets humides", comme vos restes de repas, vos cotons de tige, ou vos masques. Les tubes de dentifrice en revanche, vont toujours au tri.

Les nouvelles consignes de tri à partir du 1er décembre 2021 dans la région casterlroussine © Radio France - SYTOM36

Dans l’immédiat ces changements concernent la Communauté d’Agglomération Châteauroux Métropole, de la Communauté de Communes Val de l’Indre Brenne et de la Communauté de Communes Eguzon-Argenton, Vallée de la Creuse.

Le Sytom souligne l'importance de trier et de réduire sa production de déchets

Pour certains habitants, résignés, le geste de tri n'est pas utile. Certains pensent qu'au moment de la collecte, les éboueurs jettent tout dans la même benne. Une idée battue en brèche par Eric Chalmain, le président du Sytom : "s'ils regardaient de plus près, quand le camion passe vous avez des bennes à ordures ménagères qui sont bi-flux. C'est-à-dire que vous avez deux compartiments. D'un côté les secs et propres, de l'autre les humides. En aucun cas le geste de tri est annulé par un mauvais traitement derrière."

Dans l'Indre, chaque année, près de 15.000 tonnes de déchets arrivent au centre de tri, selon le SYTOM. En 2015, le centre a été modernisé. Aujourd'hui, sur la dizaine de flux triés, le taux de captation est de près de 90% : sur 100 tonnes de bouteilles en plastique, quelques 90 tonnes ressortent.

Autrefois, nos déchets humides dans la région castelroussine étaient transformés en compost. Mais l'usine n'était pas rentable et a fermé en 2019. Aujourd'hui, ces déchets sont enfouis, ils se dégradent dans le temps. Le SYTOM travaille actuellement à la meilleure façon de traiter et valoriser ce gisement : produire du gaz, de l'électricité, ou une valorisation agronomique, qui est le compostage.

Quel circuit pour vos déchets dans l'Indre ? - Sytom36

En France, cette harmonisation nationale doit entrainer 3 à 4 kilos de matière recyclées de plus par habitant, chaque année. Toutes les communes du pays devront s'être mises aux normes d'ici un an. Désormais les pots de yoghourt, barquettes, et films plastics devront être recyclés partout, ce qui était déjà le cas chez nous.

D'autant que la production de déchets non-recyclables va coûter de plus en plus cher aux communes. D'ici 2025, les pouvoir publics verront la taxe sur l'enfouissement croître : elle va passer de 37€ en 2021, à 65€ par tonne de déchets enfouis.

Informations pratiques

Pour contacter le Sytom36 :

Par téléphone au 02.54.08.34.25

Par e-mail. sytom36 chateauroux-metropole.fr