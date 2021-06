Les poubelles jaunes, réservées au tri, sont de plus en plus remplies de déchets qui n'ont rien à y faire. Le syndicat départemental de transport et de traitement des ordures ménagères (Sydetom) lance une campagne de communication pour alerter sur le sujet.

Tri des déchets : de plus en plus d'erreurs dans les poubelles jaunes des Pyrénées-Orientales

Rien ne va plus dans les poubelles jaunes des Pyrénées-Orientales, réservées au tri des emballages et des papiers. Le Sydetom (syndicat départemental de transport et de traitement des ordures ménagères) constate 30 % d'erreurs de tri, contre 20 % en 2017.

Entre manque de civisme...

Au centre de tri de Calce, on constate tous les jours ce relâchement de la part des habitants du département mais aussi parfois de la mauvaise volonté et même des comportements criminels lorsque des déchets dangereux (seringues, couteaux, armes...) sont déposés dans les bacs jaunes. Une tête de cheval a même déjà été retrouvée sur le tapis de la chaîne de tri. Des animaux vivants également. "Cela met en danger les salariés car parfois des objets peuvent être coupants, tranchants ou encombrants et, quelques fois, on ne peut pas travailler parce qu'il faut faire de la réparation", explique Daniel Conan, directeur de l'unité de traitement avec valorisation énergétique.

C'est aussi un enjeu financier, explique Fernand Roig, le président du Sydetom 66. "C'est un manque de citoyenneté de nos usagers et il faut y remédier parce que cela a un coût", s'exclame-t-il avant de chiffrer à 600 000 euros par an le prix des erreurs de tri dans le département.

C'est de l'argent jeté par les fenêtres, c'est inadmissible

En bout de chaîne, ce coût se répercute sur les impôts locaux et fait perdre d'importants financements à la collectivité car les subventions versées par des organismes tels que Eco-Emballages sont proportionnelles à la qualité du tri.

... et maladresses

Les erreurs de tri se jouent parfois à des détails et certains, croyant bien faire, commettent des maladresses tout aussi couteuses à la collectivité. Au moment de déposer les déchets dans la poubelle jaune, il faut "dissocier les emballages", rappelle Nicolas Barthe, maire de Toulouges et vice-président du Sydetom. Il ne faut surtout pas emboîter les emballages les uns dans les autres car la machine qui trie préalablement les déchets, avant le tri manuel, va les considérer comme des erreurs.

"Il ne faut pas mettre les déchets dans des sacs , il faut les mettre en vrac dans la poubelle jaune", prévient aussi Nicolas Barthe. Enfin, aucun objet en plastique autre qu'un emballage ne doit figurer dans le bac jaune.