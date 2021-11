Tri des déchets : les Auvergnats font des efforts mais peuvent mieux faire

Les auvergnats ont trié un peu plus les emballages et les papiers en 2020: plus 3% mais la marge de progression reste importante.

En 2020, chaque habitant de la région a trié en moyenne 71,2 kilos d'emballages ménagers et de papiers. C'est 2% de plus que la moyenne nationale. Avec de grandes différences entre les départements, en particulier suivant les modes de tri mis en place.

C'est l'Allier qui a le rôle du bon élève avec une moyenne de 83,4 kilos de déchets ménagers triés par habitant. L'explication est simple : c'est l'effet de la simplification du tri (tous les emballages vont dans la poubelle jaune) mise en place en 2019.

Frédéric Roux, directeur régional de Citéo, l'organisme chargé du recyclage des emballages ménagers : "L'harmonisation et le fait de passer au bac jaune et d'avoir une consigne uniforme partout en France permet d'améliorer er de simplifier le geste de tri et donc d'aller chercher de la performance. Et aujourd'hui, on est à quatre kilos par an et par habitant".

Le tri des emballages ménagers et papiers en moyenne par habitant

Allier: 83,4 kilos/habitant. + 8% par rapport à 2019.

Cantal: 73,9 kilos/habitant. + 3% par rapport à 2019.

Haute-Loire: 75,1 kilos/habitant. + 2% par rapport à 2019.

Puy-de-Dôme: 74,4 kilos/habitant. Moins 1% par rapport à 2019.

La collecte a été moins bonne dans le Puy-de-Dôme, en espérant que cela change pour l'année en cours puisque, comme dans l'Allier, la simplification du tri a été mise en place en 2020 pour les Puydômois et devrait rapidement porter ses fruits.

Il reste malgré tout une bonne marge de progression si on compare aux bons élèves d'Auvergne-Rhône-Alpes, les deux départements savoyards. La collecte atteint 94,4 kilos par habitant en Savoie et même 98,1 kilos en Haute-Savoie.

La répartition régionale des déchets triés en 2020

17.9 kilos/habitant d’emballages en papier-carton, acier, aluminium et plastique.

34.5 kilos/habitant d’emballages en verre.

18,8 kilos/habitant de papiers.

Cela représente au total 415.558 tonnes d'emballages ménagers et 149.093 tonnes de papiers dans la région.

A noter que 2020 a, bien évidemment, été une année particulière, confinement oblige. Mais cela n'a pas vraiment eu d'influence sur la collecte de déchets. Elle a toujours été assurée par les éboueurs en "première ligne".