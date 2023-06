Tri des déchets : les habitants du Cotentin sous surveillance

Tout n'est pas parfait depuis l'entrée en vigueur de "l'extension des consignes de tri". Depuis janvier dernier, tous les emballages sans exception, peuvent être déposés dans les bacs et poubelles de tri jaune dans le Cotentin. Une manière de valoriser plus de déchets et de réduire le volume de déchets ultimes qui vont être enfouis. Et les résultats montrent que cela fonctionne puisque les tonnages d'ordures ménagères à enfouir ont baissé de 20% tandis que ceux des déchets recyclables ont augmenté de 38%.

Des bacs marqués et pas ramassés lorsqu'il y a trop d'erreurs

Le problème, c'est que dans le même temps, le nombre d'erreurs de tri reste important. Il est même en augmentation ces dernières semaines, d'où la décision prise au niveau du Cotentin, de mettre en place un système de contrôle sur le terrain. Les ambassadeurs du tri vont ainsi sillonner le territoire pour contrôler les bacs jaunes avant le passage des agents de collecte.

En fonction de ce qu'ils trouveront dans les bacs, ils apposeront une collerette verte pour les bons élèves, orange, si des progrès sont possibles, ou encore rouge s'il y a trop d'erreurs. Dans ce dernier cas, les bacs ne seront pas collectés et les propriétaires devront procéder à un nouveau tri.

Ce dispositif va débuter sur les pôles de proximité de Bricquebec et de Montebourg avant d'être élargi à l'ensemble du Cotentin.