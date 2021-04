Déchets : les deux tiers de la poubelle noire pourraient encore être triés ou revalorisés

Pas toujours facile de savoir bien trier ses déchets. C'est qu'ont remarqué les élus de la communauté de commune de l'île de Ré. Ils constatent que 70% du contenu de la poubelle noire, destinée à l'incinération ou à l'enfouissement pourraient encore être recyclés ou valorisés.

Mais alors qu'est on met dans la poubelle jaune ? Un maître mot pour Jean-Paul Héraudeau, qui gère les déchets à la communauté de commune de l’île de Ré : les emballages. "Si vous avec un plastique autour de votre pack d'eau, c'est un sur-emballage donc vous le mettez dans la poubelle jaune". En revanche ce n'est pas parce que vous avez du plastique entre les mains qu'il se recycle "un frisbee, ce n'est pas un emballage, même s'il est en plastique, c'est poubelle noire".

Après cela, il reste encore un tiers de la poubelle noire qui pourrait cette fois-ci être mis au composte. "Dès que vous cuisinez vous pouvez y mettre tous les déchets alimentaires" explique Thomas Robin, responsable du service déchets à la communauté de commune. Pour cela, un composteur et un bac à mettre dans la cuisine sont distribués à tous les habitants de la communauté de commune qui en font la demande.

Il n'y a pas que le tri des habitants qui pose problème, le ramassage est aussi à mettre en cause. "On remarque que les poubelles jaunes sont systématiquement pleines à craquer" explique Jean-Paul Héraudeau. Elles ne sont ramassées que toutes les deux semaines sur l'île : "il faut donc les ramasser plus souvent". Ce qui viendra alléger la poubelle noire, qui est au tiers remplie de déchets qui pourraient aller dans la poubelle jaune.