Tri des déchets : retour du contrôle des bacs dans le Grand Belfort

Pour contrôler une poubelle, il n'y a qu'une seule méthode. Olivier Viret, ambassadeur assermenté du tri, n'hésite pas à y mettre les mains pour en vérifier le contenu. Il en sort pêlemêle : "une manette de jeux-vidéo, des branchages, des matériaux recyclables emballés dans un sac plastique, une bouteille en verre". Rien de tout ça n'est conforme.

Reportage au centre technique du Grand Belfort Copier

En cas de mauvais tri, la procédure est simple. "Contrôle, sensibilisation, recherche de l'identité et incitation et explication", résume Jacques Bonin, vice-président en charge de la gestion des déchets du Grand Belfort. Voire même, dans les cas les plus extrêmes, une amende, au bout de trois rappels.

"Je ne sais pas ce qu'il faudrait faire pour faire comprendre aux gens que la moindre des choses, c'est d'éviter aux employés communaux et à moi-même de mettre les mains dans leurs merdes" - Jean-Paul Morgen, maire de Denney

L'amende peut monter jusqu'à 1 500 euros pour les dépôts sauvages. Un problème auquel Jean-Paul Morgen, maire de Denney, a été confronté. "Si ce n'est pas les poubelles avec de la nourriture, des sacs plastiques, c'est des sacs remplis de bouteilles vides parce que els gens ont la flemme de les mettre dans les conteneurs", déplore-t-il. En fouillant les bacs et les sacs, le maire a pu identifier un des responsables, et déposer plainte à la gendarmerie. Il regrette de manquer de financements pour pouvoir équiper sa commune en vidéosurveillance, ce qui serait selon lui un moyen de mieux lutter contre ce phénomène.

Les règles de tri vont d'ailleurs s'assouplir avec l'extension des consignes de tri, qui doit être mise en place partout en France au 1er janvier 2023 :

"Les règles de tri vont changer", rappelle Jacques Bonin Copier