Tri des déchets : Saint-Etienne Métropole reconnaît un défaut de communication

France Bleu Saint-Etienne Loire : Après un mois, il semble que les nouvelles règles de tri dans la métropole stéphanoise ne soient pas encore connues des habitants. Y a-t-il eu un problème de communication ?

François Driol, vice-président de Saint-Etienne Métropole en charge de la gestion des déchets :

Oui. On a eu un petit problème, effectivement, puisque j'ai rédigé une lettre qui devait être diffusée avec le guide de tri à l'ensemble des habitants de Saint-Étienne Métropole. Mais on a connu la même difficulté que celle que l'on a connu pendant la campagne électorale avec la mauvaise diffusion des professions de foi. Ce courrier n'est pas parvenu à tout le monde et incontestablement, il y a toute une campagne de communication à renforcer sur le sujet pour contourner ce problème.

Le plus gros outil de communication que nous utilisons, ce sont des images, des autocollants sur les poubelles elles-mêmes. Ca va prendre plusieurs semaines, plusieurs mois et ce sont deux entreprises d'insertion qui travaillent sur cette campagne de communication in situ.

A la demande, les ambassadeurs du tri sont aussi disponibles pour passer le message auprès de collectivités et puis je vais aller à la rencontre des 53 conseils municipaux des communes de la métropole.

Le but de ces nouvelles règles était de simplifier les choses, est-ce que ça sous-entend que les Stéphanois triaient mal ?

Non, c'est que nous n'en étions pas là, nous n'étions pas en capacité de trier, traiter, exploiter et recycler l'intégralité des matériaux qui constituent les emballages. Aujourd'hui c'est le cas, donc nous sommes en capacité de faciliter la vie à nos administrés.

C'est possible grâce à un nouveau centre de tri, à Firminy, qui est encore en travaux, mais qui est déjà en exploitation dans son nouveau mode de fonctionnement. Les travaux devraient être achevés à l'automne prochain. En attendant, on fonctionne au ralenti, mais on fonctionne dans l'intégralité du résultat.

Les volumes de déchets augmentent avec ce nouveau mode de tri. Est ce que ça induit une nouvelle organisation du ramassage et plus de poubelles aussi ?

Par rapport à cette augmentation de volume, qui est un des premiers retours qui nous revient, on a trois façons de réagir. Là où c'est possible, ça peut consister à augmenter le nombre de poubelles ou augmenter le volume des poubelles jaunes. Et ça peut aussi être une évolution du cadencement, de la collecte, mais ça ne se fera pas dans l'immédiat parce qu'on veut avoir du recul. Donc il va falloir quelques mois pour pour bien observer ce qui se passe.

En attendant, je ne peux que donner conseil à nos administrés de bien respecter les consignes, de faire preuve d'un peu de patience et de nous aider en triant bien et puis en aplatissant tout ce qui possible d'aplatir comme les cartons, les bouteilles, le papier qu'il ne faut pas mettre en boule. Ca prend moins de place et c'est plus facile à trier dans notre usine.