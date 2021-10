Le Sytrad met en service ses nouvelles installations à Portes-lès-Valence (Drôme). Le centre de tri peut désormais traiter tous les emballages. 90% des habitants de Drôme et d'Ardèche sont concernés par l'extension des consignes de tri depuis ce lundi 4 octobre.

Pots de yaourt et sacs plastiques : tout se jette dans la poubelle jaune en Drôme et en Ardèche

Une publicité nationale à la télévision vantait déjà depuis une quinzaine de jours le recyclage de tous les emballages. Ce n'était pas encore vrai en Drôme et en Ardèche. Depuis ce lundi 4 octobre, ça y est, 100% des emballages peuvent se trier. Cela concerne tous les emballages souples : pots de yaourts, sachets plastiques ou barquettes. Ce changement est possible grâce à la mise en service des nouvelles chaînes de tri du centre de traitement du Sytrad à Portes-lès-Valence.

90% des habitants de Drôme et d'Ardèche concernés

90% des habitants de la Drôme et de l'Ardèche sont concernés par l'extension des consignes de tri. Car cela concerne les communes qui sont déjà dans le périmètre du Sytrad mais aussi celles du Sictoba, le syndicat de traitement de la basse Ardèche, et celles du SYPP, le syndicat des Portes de Provence, c'est-à-dire tout le Sud Drôme. Pour l'instant, seul le Sidomsa, le secteur d'Aubenas, continue d'envoyer ses déchets recyclables à Firminy dans la Loire et cette unité-là n'est pas encore équipée pour le tri de tous les emballages.

Trois syndicats de traitement lancent simultanément la collecte de tous les emballages - SYTRAD

Tous les emballages dans la poubelle jaune dans certaines communes

Des dépliants sont en train d'être déposés dans les boites aux lettres pour préciser les consignes. Certaines communautés de communes continueront leur collecte sélective avec une poubelle bleue, une poubelle jaune sur le Val de Drôme ou Privas. D'autres comme Valence-Romans Agglo ou Rhône Crussol en profiteront pour supprimer la poubelle bleue et tous les emballages qu'ils soient en papier, carton, plastique ou métallique seront collectés dans la poubelle jaune.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Matinale spéciale ce mardi 5 octobre sur France Bleu Drôme Ardèche. Entre 6h et 9h, Jean-Bernard Catella nous fait visiter les coulisses du centre de tri de Portes-lès-Valence. Ensuite à 9h30, dans Circuit bleu côté experts, venez poser vos questions sur le tri sélectif au 04 75 40 10 10.