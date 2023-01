Tri sélectif : changement de régime pour les poubelles jaunes de Dijon Métropole

Les poubelles jaunes de Dijon Métropole changent de régime à compter du 1er janvier 2023. Jusqu'à maintenant seuls les bouteilles et flacons de plastique accompagnaient les emballages en métal et les papiers. Mais le tri sélectif est simplifié pour les habitants de l'agglomération. Les pots de yaourt, les capsules de café en plastique ou en métal, les tubes de dentifrice ou encore les barquettes en polystyrène peuvent être jetés dans la poubelle de recyclage.

Pour ceux qui douteraient encore, une application mobile "MonServiceDéchets" permet de scanner les codes-barres des emballages et ainsi de savoir dans quelle poubelle les jeter.

31 millions d'euros d'investissement

Mais pour traiter tous ces déchets supplémentaires, quelques aménagements sont nécessaires au centre de tri de la métropole dijonnaise. 31 millions d'euros sont investis pour moderniser le site et passer d'une capacité de traitement de 25 000 tonnes à 35 000 tonnes. En fait, ce changement du tri sélectif devrait concerner non seulement les habitants de l'agglomération dijonnaise mais plus largement les habitants de Côte d'Or, soit 500 000 personnes.

"Il y a une raison réglementaire à ce changement, la loi prévoit que les collectivités mettent en place les dispositifs nécessaires pour collecter tout ce qui est potentiellement recyclable*"*, explique Jean-Patrick Masson, vice-président et chargé de la transition écologique pour Dijon Métropole. Il poursuit : "La seconde raison : certains emballages n'étaient pas recyclables il y a quelques années, ils le sont devenus. Alors il faut eux aussi les collecter."

Les travaux devraient être terminés à l'automne 2023. En attendant la livraison du chantier, les déchets recyclables seront traités par un autre centre.