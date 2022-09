Tri sélectif en ville : Bordeaux expérimente les doubles poubelles sur les quais

Vous triez déjà vos déchets chez vous, il va bientôt falloir le faire dans la rue ! Ce sera une obligation à partir de janvier 2025, prévue dans la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire puisque 6% des déchets jetés le sont dans la rue. En attendant, Bordeaux expérimente le dispositif sur les quais.

Le but est de comprendre les habitudes des habitants avant d’étendre le dispositif à toute la métropole. « Ce qu'on va mesurer, c'est quelle quantité les usagers ont jeté explique Laure Poddevin, la directrice régionale de Citéo, une entreprise privée spécialisée dans le tri. Est-ce qu'ils ont bien compris ? Est-ce qu’ils ont bien jeté dans la bonne poubelle ? On va faire des caractérisations pour ça. On a même une expérimentation avec des caméras qui vont mesurer si au sol, dans les emballages qui auraient pu être jetés, cela évolue positivement continue Laure Poddevin. On va aussi mesurer l'impact en termes de communication. Est-ce que les gens comprennent les bonnes consignes ? »

Citeo et l’Ademe ont lancé l'appel à projets et Bordeaux a été une des 50 villes lauréates en France pour tester le dispositif.

La nouvelle poubelle de tri sélectif sur les quais de Bordeaux pour les bouteilles plastique, les canettes, les emballages et le papier © Radio France - Laëtitia Heuveline

À côté des poubelles "classiques", vous trouverez désormais des poubelles de tri sélectif pour le papier, les emballages, les bouteilles plastiques ou les canettes.

Pour inciter les promeneurs et touristes à trier, la ville a mis le paquet : des vélos cargo qui sillonnent les quais pour sensibiliser avec des animations et une collecte hippomobile, avec une calèche.

La Calèche qui sillonne les quais à Bordeaux pour collecter les déchets recyclables © Radio France - Laëtitia Heuveline

Problème : la gestion du verre

L'initiative se frotte déjà à une problématique de taille : la gestion du verre. Des bacs enterrés sont disponibles mais de l'autre côté des quais. Résultat : les bouteilles atterrissent par terre ou dans les poubelles classiques.

Sélim est l'un des ambassadeur du tri qui sillonne les quais sur un triporteur de l'association Carabelle, il avoue : "Les gens boivent ici donc le verre, soit il est balancé un peu partout parce qu'il n'y a pas le bac approprié, soit il est mis dans le tout venant et ce n'est pas bien trié."

la mairie de Bordeaux avoue que le nombre de collecteurs est insuffisant et le conseiller municipal en charge du zéro déchet à la ville assure travailler à résoudre cette problématique : "Effectivement, il n'y a pas beaucoup de bacs explique Jean-Baptiste Thony, ce sont des bacs enterrés, pas forcément accessibles. On pourrait réfléchir à mettre des bacs de tri du verre collés au bac de tri classique. Mais, avoue t-il, même une petite corbeille remplie de verre, ça pèse très lourd, c'est de la manutention difficile pour les agents. Donc il y a plein de petits freins, de petits problèmes qu'il va falloir soulever. Et de conclure : Mais en tout cas, c'est envisageable parce que c'est essentiel."

200 kilos de déchets ont déjà été collectés depuis le début de l'expérimentation en août 2022.