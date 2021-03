Tri sélectif : modification des consignes à partir du 1er avril pour les habitants de Caen la mer

À partir du 1er avril, le tri sélectif va s'intensifier et surtout se simplifier pour les habitants de Caen la mer. Tous les emballages en plastique devront être jetés dans la poubelle jaune. Le but est de mieux recycler et de réduire le coût des ordures ménagères.