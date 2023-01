Tricastin : EDF obligé d'arrêter un réacteur nucléaire

Depuis le 23 décembre, EDF a arrêté le réacteur N°4 de sa centrale de Tricastin. La raison : une demande d'électricité trop faible.

ⓘ Publicité

Un phénomène rare en hiver

La demande en électricité varie ne permanence et EDF adapte continuellement sa production, notamment en baissant la puissance de fonctionnement de ses réacteurs nucléaires. Un réacteur peut fonctionner à seulement 50% de sa capacité par exemple. Il est plus rare qu'un réacteur soit arrêté et encore plus rare en hiver. En 2022, la centrale de Tricastin a arrêté deux fois des réacteurs en juin et en août. Pourtant en Drome-Ardèche depuis le mois de décembre, c'est déjà arrivé à deux reprises : mi décembre, un des réacteurs de la centrale de Cruas-Meysse a été stoppé. C'est aujourd'hui le cas avec le réacteur N°4 de la centrale de Tricastin. Il pourrait redémarrer ce lundi 9 décembre.

Des réacteurs découplés du réseau

Lorsqu'il s'agit d'adapter la production à la consommation, le réacteur n'est pas arrêté comme pour une recharge de combustible ou un programme de maintenance. C'est un peu comme une voiture : elle n'avance plus mais le moteur reste en marche. L'avantage c'est que le redémarrage est plus rapide, en huit heures assure EDF.

Des températures très douces

La demande en électricité est faible essentiellement pace que ce début d'hiver est très doux avec des températures moyennes très au-dessus des moyennes de saison. Or le chauffage électrique peut représenter jusqu'à 40% de la consommation électrique en France en hiver. C'e n'est pas le cas actuellement. Le 5 janvier la France a consommé 60 gigawatt d'électricité contre 86 à la même date en 2021.