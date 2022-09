Tri des déchets : les Alpes-Maritmes peuvent mieux faire !

Les chiffres sont meilleurs d'année en année et on peut déjà s'en féliciter. Dans le département des Alpes-Maritimes, chaque habitant a trié 55,3 kg d'emballages et de papiers l'année dernière. C'est 4,4% de plus qu'en 2020. Une hausse dont on doit se réjouir mais pas trop car en même temps, les Azuréens sont à la traine par rapport au reste du pays. En France, un habitant trie en moyenne 69 kg d'emballages et papiers. C'est 13 kilos de plus que chez nous.

Dans la région, seuls le Var, les Hautes-Alpes et les Alpes-de-Haute-Provence font mieux que la moyenne nationale. Les bons derniers sont les Bouches-du-Rhône, avec seulement 36 kg !

Faire simple pour plus trier

Face à ces chiffres, la société CITEO, qui publie ces données et qui conseille les entreprises de la grande distribution, demande encore plus de simplification. "La simplification du geste de tri est un levier important en faveur de la collecte" explique CITEO dans un communiqué. "Dans les communes où le tri est simplifié, on recycle en moyenne 3 kg d'emballages légers en plus par habitants dont 2,5 kg de plastique" poursuit CITEO.

À la traine sur le verre également

Quant au verre, la région PACA est là aussi à la traine par rapport à la moyenne nationale. Dans la région, on est à 26,1 kg par habitant contre 34 kg en France. Il y a du travail, mais dans ce domaine aussi, la progression est constante ces dernières années.