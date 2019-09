Trier sera bientôt beaucoup, beaucoup plus simple dans la Métropole de Montpellier!

Montpellier, France

Ce ne sera bientôt plus la peine de se casser la tête pour savoir dans quelle poubelle mettre votre pot de yaourt et s'il faut laver ou non la boîte de conserve avant de la jeter. A partir du 17 octobre pour 17 communes de la métropole de Montpellier, les consignes de tri des déchets ménagers changent, et bonne nouvelle! elles sont grandement simplifiées car tous les emballages - oui TOUS ! ! - iront dans la poubelle jaune. Pour les 14 autres communes, il faudra attendre le 14 janvier 2020 (détail en fin d'article).

Tous les emballages, tous!

Auparavant ce conteneur était destiné au papier, aux emballages carton, aux conserves, mais très restrictif pour le plastique. Bientôt, en plus des bouteilles et flacons, il acceptera les barquettes en plastique, le pot de yaourt avec son opercule, les plastiques fins, les dosettes de café, capsules de bière... Inutile de les rincer, il faut simplement les vider et surtout ne pas les empiler pour que les lentilles optiques puissent les reconnaître. Vous n'aurez plus d'excuse pour ne pas trier!

Avec ces nouvelles règles, la quantité de plastique recyclé devrait presque doubler: de 1.000 à 1.900 tonnes. La métropole prévoit aussi de collecter 700 tonnes d'emballages autres supplémentaires. Autant de déchets qui n'iront ni à l'incinérateur, ni au centre d'enfouissement de Castries.

Demeter en chantier

Pour faire face, le centre de tri Demeter, vieux de 30 ans, est en cours de modernisation et d'extension : 19,3 millions d'euros investis. Sa capacité de traitement va passer de 20.000 tonnes à 35.000 tonnes par an, soit 11 tonnes par heure.

Mise en pratique

Reste à s'assurer de la bonne la mise en pratique des consignes. La métropole a prévu de diffuser largement des prospectus, de les faire afficher dans les halls d'immeuble. Elle va installer par ailleurs 550 conteneurs jaunes. Notez aussi que les jours et la fréquence de collecte ne changent pas.

Qui change quand?

Communes concernées à partir du 17 octobre: Montpellier, Fabrègues, Cournonterral, Cournonsec, Pignan, Saussan, Lavérune, Saint Georges d’Orque, Murvièl-lèsMontpellier, Montaud, Saint-Drézéry, Sussargues, Castries, Saint-Brès, Saint Géniès des Mourgues, Restinclières, Beaulieu.

Communes concernées à partir du 14 janvier 2020: Grabels, Juvignac, Saint Jean de Védas, Villeneuve-lès-Maguelone, Lattes, Pérols, Castelnau-le-Lez, Clapiers, Montferrier-surLez, Prades-le-Lez, Jacou, Le Crès, Vendargues, Baillargues.

Le tri mode d'emploi, avec Laure Poddevin responsable regionale de Citeo ( ex Eco emballage) Copier