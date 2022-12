Trois communes de Dordogne reconnues en état de catastrophe naturelle

Les mouvements de terrain il y a un an à Domme sont reconnus en état de catastrophe naturelle (photo d'illustration).

L'arrêté a été publié ce jeudi 8 décembre au Journal Officiel. L'état de catastrophe naturelle est reconnu pour trois communes de Dordogne, à Domme, pour les mouvements de terrain (hors sécheresse géotechnique) du 27 décembre 2021, et à Paussac-et-Saint-Vivien et Saint-Vincent-Jalmoutiers pour inondations et coulées de boue du 20 au 22 juin 2021. Les habitants qui ont subi des dégâts vont pouvoir être indemnisés.

ⓘ Publicité

A compter de la date de parution au Journal Officiel ce jeudi, les administrés disposent d’un délai de 10 jours pendant lequel ils peuvent déposer auprès de leur compagnie d’assurances un état estimatif de leurs pertes, afin de bénéficier du régime d’indemnisation prévu par la loi.