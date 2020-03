Trois degrés de plus que la normale : c'est l'hiver le plus doux en Creuse depuis 60 ans

Cet hiver, moufles et bonnets sont restés au placard en Creuse. Avec une température de 6,6°C en moyenne, nous venons de vivre l'hiver le plus doux depuis le début des relevés de température, à la fin des années 50 : "Cela représente 3,1°C au-dessus des normales de saison, c'est vraiment exceptionnel", souligne Olivier Mandeix, climatologue au centre régional de météorologie de Limoges.

Il a également peu gelé cet hiver : "Par exemple à Bénévent il n'a pas gelé du tout en février alors que d'habitude il gèle onze jours à cette période", précise Olivier Mandeix. La neige s'est aussi fait désirer : à part quelques passages neigeux fin novembre, il n'y a pas eu un seul flocon de neige cet hiver. La neige recommence à tomber sur les hauteurs, finement, depuis la fin février.

En revanche, même si l'hiver a été doux, nous n'avons pas battu de record de température cette année. Le dernier record de chaleur remonte à fin février 2019 : "Le thermomètre affichait alors entre 20 et 25 degrés en Creuse !", détaille le climatologue.

La seule bonne nouvelle de l'hiver ? Il a été relativement pluvieux : "Nous sommes à 10% au-dessus de la normale sur les trois mois d'hiver - décembre, janvier et février." Cependant, ne nous réjouissons pas trop vite : "Le mois de février a été plutôt sec sur la zone est de la Creuse, avec un déficit localement jusqu'à 30%. Il faut donc surveiller la ressource en eau."

Après cet hiver doux, la tendance devrait se poursuivre au printemps selon Météo France, même si leurs prévisions ne sont pas encore fiables à 100%. Et dans les années à venir ? Olivier Mandeix prévient :

On se dirige certainement vers des hivers de plus en plus doux, mais avec le dérèglement climatique, les phénomènes extrêmes semblent de mise. On peut donc se retrouver avec un hiver très froid dans les années à venir.