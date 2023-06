"Trois drones arrivent en juillet pour mieux intervenir sur les feux" - Xavier Charles, président du SDIS 14

Le président du Service Départemental D'Incendie Et De Secours du Calvados, Xavier Charles, était l'invité de France Bleu et France 3 Normandie. Il a fait le point sur les effectifs et les moyens du SDIS 14, avant l'arrivée de l'été cette semaine.

La Normandie n'est pas épargnée par les incendies, même si ce n'est pas la région la plus forestière de France, mais les espaces végétalisés, les cultures agricoles, sont nombreux. Avec le réchauffement climatique, le risque d'incendie est réel. On l'a constaté l'été dernier chez nous, dans le Calvados, l'Orne ou encore la Manche. En fin de semaine dernière, c'est un champ à Vimoutiers, dans l'Orne qui a brûlé. Les orages d'hier ont été une bonne nouvelle pour la nature et le risque d'incendie, à court terme.

